Son dakika... Cep telefonu satışlarında ÖTV oranları değişti

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Ülkede satılan cep telefonlarının Özel Tüketim Vergisi matrahlarında önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre fiyatı 1500 liraya kadar olan cep telefonlarında ÖTV oranı yüzde 25, fiyatı 1500-3000 lira arası olanlarda yüzde 40, fiyatı 3 bin lira ve üzeri olan telefonlarda ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

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MATRAH ARTIŞLARI YÜKSELDİ

Ucuz telefonların fiyatlarında indirim sağlayacak olan gelişmeden önce matrahlar şöyle uygulanıyordu:

Fiyatı 640 liraya kadar olan telefonlarda yüzde 25 ÖTV, fiyatı 640-1500 lira arası olanlarda yüzde 40 ÖTV, fiyatı 1500 lira ve üzeri olanlarda ise ÖTV yüzde 50'ydi.

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