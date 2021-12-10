Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlara rağbet artıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
568den 2 bin 415e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran Yüzde 325 arttı568'den 2 bin 415'e yükseldi... Satışlarda dikkat çeken oran! Yüzde 325 arttı#Otomobil Satışları
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
İslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamazİslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Geri adım yok Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...Geri adım yok! Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...#Rusya
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Beyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu Hastanede skandal: Harekete geçildiBeyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu! Hastanede skandal: Harekete geçildi#Beyin Ameliyatı
Köprüde romantik teklifKöprüde romantik teklif#Ünlülerin Evlenme Teklifleri
Geri sayım başladı Gişelere akın ediyorlarGeri sayım başladı! Gişelere akın ediyorlar#Milli Piyango
65 milyon kişiyi şaşırtan tweet Elon Musk her şeyi bırakıyor mu65 milyon kişiyi şaşırtan tweet! Elon Musk her şeyi bırakıyor mu?#Elon Musk
Bitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahminiBitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahmini#Bitcoin
Grup liderliği gelince işler değişti İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri...Grup liderliği gelince işler değişti! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlara rağbet artıyor

#Otomobil Satışları#Elektrikli Otomobil#Otomotiv Distribütörleri Derneği
Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlara rağbet artıyor

Türkiye’de 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde elektrikli otomobil satışları yüzde 325 artışla 2 bin 415’e, hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 artışla 45 bin 190'a ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 568 adet elektrikli araç satılmıştı.

Haberin Devamı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,0 oranında artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 24,9 ve otomobil pazarı yüzde 33,2 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 oranında arttı.

2021 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Kasım ayına göre yüzde 24,9 azalarak 60 bin 216 adet oldu.

Gözden Kaçmasın

Altın yatırımcıları saat 16:30a dikkatAltın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat!Haberi görüntüle

KASIMDA SATIŞLAR AZALDI

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,7 azaldı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 29,9 azalış gösterdi.

Haberin Devamı

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280.235 adetle yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 31,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller yüzde 39,4 pay ile 204 bin 29 adet oldu. Sedan otomobilleri yüzde 35 pay ve 181 bin 250 adet satış ile SUV, yüzde 23,7 pay ve 122 bin 635 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Gözden Kaçmasın

Dev şirkete ceza şoku 1.1 milyar euroya mal olduDev şirkete ceza şoku! 1.1 milyar euroya mal olduHaberi görüntüle

ELEKTRİKLİ ARAÇ ATIŞLARI ARTIYOR

Ocak-Kasım döneminde elektrikli otomobil satışları yüzde 325 artışla 2 bin 415’e, hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 artışla 45 bin 190'a ulaştı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle yüzde 66,1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay, otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil Satışları#Elektrikli Otomobil#Otomotiv Distribütörleri Derneği

BAKMADAN GEÇME!

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri
Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı

Herkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı?

#Altın
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs