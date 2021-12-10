Dev şirkete ceza şoku! 1.1 milyar euroya mal oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ayşe Ceylan yine gündemde: Geçmişte karanlık işlerim oldu... İşte parayı aldığı anAyşe Ceylan yine gündemde: Geçmişte karanlık işlerim oldu... İşte parayı aldığı an!#Hayali Poliçe
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Beyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu Hastanede skandal: Harekete geçildiBeyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu! Hastanede skandal: Harekete geçildi#Beyin Ameliyatı
Dev şirkete ceza şoku 1.1 milyar euroya mal olduDev şirkete ceza şoku! 1.1 milyar euroya mal oldu#Amazon
Büyük ikramiye heyecanı başladı Rağbet çeyrek bileteBüyük ikramiye heyecanı başladı! Rağbet çeyrek bilete#Milli Piyango
Bitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahminiBitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahmini#Bitcoin
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Kıvanç çok heyecanlı'Kıvanç çok heyecanlı!'#Demet Akalın
25 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor25 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor#Meteoroloji
Grup liderliği gelince işler değişti İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri...Grup liderliği gelince işler değişti! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...#Galatasaray
Anne- babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Hayatı böyle değiştiAnne- babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Hayatı böyle değişti#Tony Hudgell
Korona geçirenlere sıkı takipKorona geçirenlere sıkı takip!#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

Dev şirkete ceza şoku! 1.1 milyar euroya mal oldu

#Amazon#Rekabet Ve Piyasa Kurumu#E-Ticaret
Dev şirkete ceza şoku 1.1 milyar euroya mal oldu

İtalya'da rekabet denetleme kurumu, piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1,1 milyar euro ceza kesti.

Haberin Devamı

Rekabet ve Piyasa Kurumu (AGCM) bugün duyurduğu kararında, "Amazon, e-ticaret lojistik hizmetinde rakip işletmecilere zarar verdi" ifadesini kullandı.

Tekelcilikle mücadele amaçlı kurum, Amazon'un kendi lojistik servisine avantaj sağlayarak piyasa hakimiyetini güçlendirdiğine kanaat getirdi.

Black Friday (Kara Cuma) gibi kampanya dönemlerinde ve Amazon'un "prime" servisinden faydalananlara sunulan imkanların, Amazon'un kendi lojistik hizmetini kullanmayan satıcıları dezavantajlı konuma soktuğu belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'Haberi Görüntüle

"Fulfillment by Amazon" olarak adlandırılan lojistik hizmetini kullanan satıcılara daha fazla görünürlük gibi avantajlar sağlandığı vurgulandı.

Kurum, Amazon'un faaliyet biçiminin kargo şirketleri ve rakip pazaryerlerini de zarara uğrattığını belirtti.

Bu eylemlerle Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services ve Amazon Italia Logistica isimli şirketlere 1,128 milyar euro ceza verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

‘Hayali poliçe’ vurgunu Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim olduHaberi Görüntüle

Para cezasının yanı sıra Amazon'un faaliyetlerini "düzeltici önlemler" de alınacağı ve bunların bir izleme heyeti tarafından denetleneceği de açıklandı. Bu önlemler arasında, üçüncü taraf satıcıların görünürlüğüne ve satışlarına yönelik "adil ve ayrımcı olmayan standartlar" getirilmesi de sayıldı.

Dev şirkete ceza şoku 1.1 milyar euroya mal oldu

AMAZON CEZAYI 'HAKSIZ VE ORANTISIZ' BULDU

Bu karar üzerine Amazon'dan yapılan açıklamada ise "Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararına kesinlikle katılmıyoruz ve temyiz başvurusu yapacağız" denildi. Amazon, yaptırım kararlarının "haksız ve orantısız" olduğunu savundu.

Gözden Kaçmasın

Meksikada katliam gibi kaza: En az 53 ölüMeksika'da katliam gibi kaza: En az 53 ölüHaberi Görüntüle

Şirket, "Amazon'un İtalya'daki yıllık satışlarının yarısından fazlası küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından yapılmaktadır ve ekonomik modelimizin merkezinde onların başarısı yer almaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ürünlerini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda satmak için çok sayıda kanala sahip. Amazon bu seçeneklerden yalnızca biri" dedi.

İtalyan basınına göre, Avrupa Komisyonu da İtalya Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararını olumlu karşıladı.

AB'nin yürütme otoritesi olan Avrupa Komisyonu da Amazon hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Gözden Kaçmasın

Altın yatırımcıları saat 16:30a dikkatAltın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazon#Rekabet Ve Piyasa Kurumu#E-Ticaret

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı

Herkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı?

#Altın
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab