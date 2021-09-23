Turizm sektörü 2022'den umutlu

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SEYAHAT hareketliliğinin başlaması ve “Güvenli Turizm Sertifika Programı” ile rakip turizm ülkelerinden olumlu ayrılan Türkiye, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kıyı bölgelerinde yaz sezonu uzarken, iç bölgelerde ise kış sezonuna yönelik kayak ve termal turizmi hareketleniyor. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçiren sektör, 2022’de daha fazla turisti misafir etmeyi planlıyor. Son olarak İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması da sektörü umutlandırdı. Turizm sektörü yıl sonuna kadar 200 bin İngiliz’in Türkiye’ye seyahat edeceğini tahmin ediyor.

İNGİLİZ HAREKETLİLİĞİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sektörün bu yıl geçen yıla göre özellikle aşılanma oranlarının artmasıyla daha iyi bir sezon yaşadığını söyledi. Turist ve gelir rakamlarının geçen yılın üzerinde, rekorların kırıldığı 2019’un ise altında seyrettiğini belirten Çorabatır, İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarın da hareketlendiğini dile getirdi. İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden Çorabatır, “İngiltere’deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yolları’nın hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman’a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz” dedi.



Çorabatır, geçen yıl salgın nedeniyle açılamayan otellerin bulunduğunu, bu yıl ise otellerin açık kaldığını belirterek şöyle konuştu: “Akdeniz bölgesinin kendisine özgü müşteri profili var. Ege bölgesinde de belli doluluklar yaşandı, Çeşme, Bodrum, Fethiye. Marmaris yangın çıkana kadar önemli gelişme gösterdi. Kapadokya, Denizli bölgesi de iyi bir göstergeye ulaştı. Önümüz kış, hem kayak hem termal otellerimizle ilgili taleplerin olacağını tahmin ediyoruz. Kıyı bölgelerinde sezonun uzadığını görmekteyiz. Tabii her şey vaka sayısına ve aşılanma oranına bağlı.” Bu yılı hiçbir dönemle mukayese etmediklerini söyleyen Çorabatır, sektör olarak gelecek yıllara odaklandıklarını dile getirdi. Çorabatır, “Dünyada seyahat endüstrisinin durakladığı bir süreçte Türkiye olarak gerek Güvenli Turizm Sertifika Programı gerek Turizm Geliştirme Ajansı gerekse sektör temsilcileri olarak elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Vaka sayıları düştüğü, aşılanma arttığı takdirde 2022’de çok güzel bir sezon yaşayacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

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DOLULUKLAR % 32 ARTTI

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TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de dün gazetecilerle bir araya gelerek turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılını Türkiye ortalamasında bir önceki yıla göre yüzde 51 gerilemeyle sadece faaliyete açık olan otellerde yüzde 36 dolulukla kapattıklarını ifade eden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “2021’in ilk 8 ayında Türkiye’nin otel doluluklarının yüzde 32 artışla yüzde 44.7 yükseldi. İstanbul’da ise 2021’in ilk 8 ayında otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artışla 44.1’e çıktı” dedi. Eresin, son 1.5 yıldır en fazla gündeme gelen konulardan birinin de kapanan veya el değiştiren oteller olduğuna dikkati çekerek, bu konuda abartılı haberlerin gündeme geldiğini söyledi. Tamamen kapanan veya el değiştiren otel sayısının çok az olduğunu ifade eden Eresin, “Konaklama sektörü için KDV indirim uygulamasının 2022 yılı mayıs ayına kadar uzatılması yararlı olacaktır” dedi.

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GOLF TURİZMİNE ETKİSİ OLUR

İNGİLTERE’nin Türkiye’yi 22 Eylül itibarıyla ‘yüksek riskli’ ülkelerin bulunduğu kırmızı listeden çıkarmasının sektör üzerindeki moral etkisinin çok fazla olacağını ifade eden Müberra Eresin, “Ne var ki, özellikle Güney Ege, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere ülkemiz turizminin önde gelen ana pazarlarından olan İngiltere’den ülkemize gelişlerde en fazla tercih edilen yaz mevsiminin sona ermesinin ardından açıklanan bu kararın bu aşamada sektörümüze yararının ve katkısının çok kısıtlı kalacağını biliyoruz. İngilizlerin ekim ayındaki okul tatili döneminde bir miktar talep alabiliriz, ayrıca golf turizmi amacıyla belli sayıda İngiliz bu dönemde ülkemize gelecektir. Bu kararın çıktılarının en önemlisi ise 8-10 Ekim’de İstanbul’da Formula-1 yarışlarının düzenlenecek olmasıdır” dedi.