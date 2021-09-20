Turizm sektöründe İngiltere hareketliliği başladı: Can suyu olacak...

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İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Söz konusu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

In addition, EIGHT countries and territories will come off the red list 🔴 from Weds 22 Sept at 4am, incl. TURKEY, PAKISTAN and MALDIVES. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 17, 2021

Kararı değerlendiren sektör temsilcileri hareketliliğin başladığını belirtirken, alınan karar ile Türkiye'nin rakip ülkelerle eşit şartlara ulaştığını ifade etti. Söz konusu kararın 2022 sezonu için ise oldukça umut verici olduğu belirtiliyor.

“OTELLERİMİZ İÇİN CAN SUYU OLACAK”

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Başkanı Bülent Bülbüloğlu:

İngiltere’nin kırmızı liste kararı gerçekten memnuniyet verici bir karar. Şu an yasaklı bir ülke değiliz. İngiltere bizim için çok önemli bir pazar. Biraz geç verilmiş bir karar. Biz mayıs ayından bu yana beklemedeydik.

Çünkü hem vaka sayılarımız hem de pandemi ile mücadelede rakip ülkelere göre daha iyi durumdaydık. Ekim ayı artık turizmde son ay, sezon sona eriyor. Bu yıl için çok fazla bir etki olmayacaktır belki ama yıl sonunda otellerimiz için bir can suyu olacaktır.

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Hepsinden önemlisi bu kararın etkisini 2022 yılında hissedeceğiz. Gelecek yıl satışlarımız şu an açık. İngilizler tatil rezervasyonlarını bir yıl önceden yapıyor. Bu anlamda çok önemli bir karardı. Kararın açıklandığı 17 Eylül itibarıyla rezervasyonlar almaya başladık.

İngiltere’de 23 Ekim’de okullar bir hafta tatil olacak. Açık olan otellerimiz yıl sonunda iyi bir kapanış yapacaklar. İngiliz tur operatörleri şu an çalışmaya başladı.

“ŞİMDİ RAKİPLERİMİZ İLE ŞARTLARIMIZ EŞİT”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler:

22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden çıkıyoruz. Burada en önemli olan nokta önümüzdeki 1-2 ay içinde gelebilecek turist sayısını hesaplamaktan ziyade önümüzdeki yılın rezervasyonları. Eğer bu yasak kalkmasaydı önümüzdeki sezon rakiplerimizin çok gerisinde kalacaktık. Şu an böyle biri durum ile karşılaşmayacağız. Şimdi rakiplerimiz ile şartlarımız eşit.

Bu sene için ise ekim ayında hatta kasım ayına da sarkabilir, kış rezervasyonlarımız üzerine de önemli etkisi olacak. Bu yıl için 200-250 bin arası bir İngiliz turist bekliyoruz. Bu da sezonun uzamasına dolayı ile istihdamında olumlu etkilenmesine yardımcı olacak.

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4 Ekim’den sonra İngiltere yeşil ve kırmızı listeye dönecek. Umuyoruz ülkemiz yeşil listede kalır. Yine 4 Ekim’den itibaren İngiltere Türkiye’den İngiltere’ye giden ve çift aşılı olan kişilerden PCR testi yerine hızlı negatif antijen testi isteyecek. Bu test imkanını biz de sağlayabilirsek, İngiltere pazarı açısından faydalı olacağı kanaatindeyim.

“MORAL ETKİSİ ÇOK FAZLA OLACAK”

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin: İnsanların seyahat etme özgürlükleri ve seyahat endüstrisinin faaliyetlerini sürdürmesi ancak kısıtlamaların kaldırılmasıyla mümkün.

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Pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğumuz bir dönemde bu kararın mutlaka sektörümüz üzerindeki moral etkisi çok fazla olacak. Ne var ki, özellikle Güney Ege, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere ülkemiz turizminin önde gelen ana pazarlarından olan İngiltere’den ülkemize gelişlerde en fazla tercih edilen yaz mevsiminin sona ermesinin ardından açıklanan bu kararın bu aşamada sektörümüze yararının ve katkısının çok kısıtlı kalacağını biliyoruz.

Ancak yine de iki ülke arasında seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etkilerinin önümüzdeki dönemde kendisini göstermesini bekliyoruz.

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Sektör olarak, pandemiye yönelik işletmelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte aldığımız etkin tedbirlerin bu kararın açıklanmasında ayrıca etkili ve önemli bir gerekçe olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Bu konuda yoğun çaba harcayan ve yoğun temaslarla bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy’a teşekkürlerimizi sunarız.

KIRMIZI LİSTE UYGULAMASI NEDİR?

Mevcut durumda, kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

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Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.