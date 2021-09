Turizm sektöründe İngiltere hareketliliği başladı: Can suyu olacak...

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Söz konusu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

In addition, EIGHT countries and territories will come off the red list 🔴 from Weds 22 Sept at 4am, incl. TURKEY, PAKISTAN and MALDIVES.