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TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi

#Çip Krizi#Japonya#Yatırım
TSMCden Japonyaya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'ya 7 milyar dolarlık çip imalat fabrikası kuracağını bildirdi.

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Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken açığının etkisi sürüyor.

Tayvan merkezli TSMC, küresel tedarik açığını hafifletmek amacıyla Japonya'nın güneybatısına 7 milyar dolarlık çip imalat fabrikası kuracağını duyurdu.

TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C. C. Wei yaptığı açıklamada, "Japonya'da yeni bir fabrika ile sektörün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli müşterimiz Sony'nin desteğini almaktan memnunuz." dedi.

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2024'TE HİZMETE GİRECEK

Yatırımda hisse sahibi olacak Sony bünyesindeki Sony Semicon CEO'su Şimizu Teruşi de küresel yarı iletken açığına yönelik "üretim teknolojisinde lider TSMC ortaklığıyla istikrarlı tedarik sağlamayı hedeflediklerini" ifade etti.

TSMC, Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da 2022'de inşaatını başlatacağı yeni fabrikasının 2024'te hizmete girmesini hedefliyor.

Sony'nin 500 milyon dolar yatırımda bulunacağı ve Japonya hükümetinin destek vereceği projenin, 1500 kişilik istihdam oluşturacağı kaydedildi.

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