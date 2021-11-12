Uzun süreli Bitcoin yatırımcıları harekete geçti! Mayıs ayından bu yana ilk kez...

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Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından hazırlanan rapora göre, uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar, Mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarını azaltıyorlar.

Rapora göre, uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçtiğimiz 7 günde 77 bin 778 Bitcoin satışı yaptılar ve 61 doların üzerinde fiyat ile yaptıkları bu satıştan 4,7 milyar dolar elde ettiler.

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Fundstrat analistleri Sean Farrell ve Will McEvoy yaptıkları değerlendirmede, "Kısa vadeyi yatırımcılar piyasaya dönüyorlar ve uzun süreli yatırımcıların satış yapmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyorlar" ifadelerini kullandılar.

Bitcoin fiyatı 68 bin 990 doların üzerinde gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 64 bin 912 dolardan işlem görüyor.

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ETHEREUM ZİRVEYE YAKIN

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Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci para birimi olan Ethereum ise zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 2.2, son bir haftada ise yüzde 5 değer kazanarak 4 bin 700 doların üzerinde bulunuyor.

ELON MUSK DA İŞE YARAMADI

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden bir kısmını sattı. 1.1 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk'ın, hisselerden gelen parayla kripto para alımına gitmediği anlaşıldı.

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