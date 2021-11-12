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Son dakika... Sanayi üretiminde önemli artış

#Sanayi Üretimi#TÜİK#Son Dakika
Son dakika... Sanayi üretiminde önemli artış

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

Son dakika... Sanayi üretiminde önemli artış

AYLIK %1,5 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

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BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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#Sanayi Üretimi#TÜİK#Son Dakika

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