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Ekonomi
Salim SARIKOÇ- Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Trabzon'da likarba, Rize'de likapa, Giresun’da mavi yemiş... Yıllık 100 bin TL kazandırıyor

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Trabzon'da likarba, Rize'de likapa, Giresun’da mavi yemiş olarak anılan yaban mersini üretiminde yıllık 100 bin TL kazandırıyor. Yaban mersini marketlerde 80 TL'ye satılıyor.

Karadeniz’de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor.

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Trabzonda likarba, Rizede likapa, Giresun’da mavi yemiş... Yıllık 100 bin TL kazandırıyor

Trabzon’da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı. Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde 80 liraya bile satılıyor dedi.

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Trabzonda likarba, Rizede likapa, Giresun’da mavi yemiş... Yıllık 100 bin TL kazandırıyor

Trabzon'da 'likarba', Rize'de 'likapa', Giresun’da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi. Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor.

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Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı. Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.

Trabzonda likarba, Rizede likapa, Giresun’da mavi yemiş... Yıllık 100 bin TL kazandırıyor

'KAZANCI ÇOK FAZLA'

Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, "Kilosu piyasada en düşük 25 TL’den alıcı buluyor, 50 TL’ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL’ye bile satılıyor. Karadeniz'in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40'a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor. Hatta daha değişik türleri olan aronya ve mürver gibi meyveler ülkemize girmeye başladı. Bunlar hem meyve hem ilaç sanayinde kullanılan bir tür" diye konuştu.

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Trabzonda likarba, Rizede likapa, Giresun’da mavi yemiş... Yıllık 100 bin TL kazandırıyor

Trabzon'da likarba ismiyle bilinen meyvenin ilaç sektöründe kullanılması nedeniyle talebinin yüksek olduğunu ve yüksek kazanç sağladığını anlatan Kumbasar, "Bu meyvenin tarımını yaparsak ülkemize büyük döviz kazancı sağlayabilir. Likarba yetiştirmek zor değil. Yılda 1-2 kez bakım yapıyorum, toplaması 1 ay sürüyor. Parası iyi olduğu için toplaması da insanı pek yormuyor. İlk başta küçük bir iş olarak girdim ama şimdi işi büyüterek gidiyorum, kazancı çok fazla. 1 dönüm bahçenin yılda ortalama 100 bin TL geliri var" dedi.

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