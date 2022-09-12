Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

Haberin Devamı

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg göklere çıktı! Twitter’dan heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Togg, Turkish Cargo uçağıyla taşındı. Yurt dışına gittiği tahmin edilen Togg’un karlı ve buzlu ortamlarda test edileceği düşünülüyor.

Video dışında herhangi bir bilgi bulunmasa da doğuştan elektrikli otomobilin yurt dışında bir yere götürüldüğü anlaşılıyor.

YERDE GÖKTE TOGG

Togg ve Turkish Cargo aynı videoda kullanıldı. Her ikisi de yerli ve milli marka olması nedeniyle yerde ve gökte yerli ve milliliğin had safhaya ulaştığının sinyali de verilmiş oldu.

KARLI ORTAMDA TEST EDİLMİŞTİ

2022 yılında Togg karlı ortamda başarıyla testlerini gerçekleştirmişti. 2023 yılında satışa çıkacak olan Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikası açılacak ve üretime başlanacak.

Haberin Devamı

Böylece ilk Togg 29 Ekim 2022 tarihinde banttan inmiş olacak.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Togg, doğuştan elektrikli olarak üretildi. İçten yanmalı eski teknoloji yerine son teknolojinin ürünü olan Togg’u en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği otomobil başarılara imza atıyor.

500 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Togg’un 500 kilometreye kadar menzili bulunacak ve hızlı şarjla bekleme süresini minimuma indirecek. 25 dakikanın altında yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşacak olan Togg, uzun seyahatlerde hızlı şarj avantajıyla uygun fiyatla yol almayı sağlayacak.

SUV segmentinde yeni bir çığır açacak olan Togg vatandaşlar tarafından her fuar alanında ilgiyle karşılanıyor.

İNTERNETE BAĞLANABİLECEK

Togg, internete bağlanarak güncellemeleri alabilecek ve arıza durumunda uzaktan müdahale yapılabilecek. Otonom sürüşe de sahip olacak olan Togg güncel tasarımıyla beğeni topluyor.