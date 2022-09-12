Altın fiyatlarında 5 ay sonra ilk! Dikkatler bu veride… İşte uzman yorumu

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Ons altın fiyatı, geçtiğimiz cuma günü 1729 dolara kadar yükselerek eylül ayının en yüksek seviyesini görürken; 5 aydır aralıksız süren değer kaybından sonra, yeni ayda yukarı yönlü hareket ediyor. Altındaki bu yükselişte, doların dünyada gücünü kaybetmesi yer alıyor. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi; geçtiğimiz hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın en yüksek seviyesini görürken; haftanın ilk işlem gününde 108’in altını gördü. Dolar endeksindeki bu gerileme de ise, Fed’in haftaya açıklanacak faiz artırım kararının piyasalar tarafından fiyatlanmış olması yatıyor.

GÖZLER BU VERİDE OLACAK

Yeni haftada piyasaları yoğun bir veri gündemi beklerken; en önemlisi olarak ABD enflasyonu öne çıkıyor. ABD ağustos ayı enflasyonu yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi temmuz ayında 41 yılın zirvesinden gerileyen enflasyonda düşüşün sürmesi yönünde. Beklenti enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1 gelmesi… Ekonomistler, manşet enflasyonun yanı sıra çekirdek enflasyonun daha önemli olduğunu görüşünde birleşiyor. Piyasa beklentilerinden daha yüksek verilerin gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırımlarında hızlanabileceği beklentisini artırabilir ve risk iştahında düşüş görülebilir. Böyle bir durumda ise, doların yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edilmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında ise gerileme söz konusu olabilir.

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Açıklanacak ABD enflasyonunun eylül ayı toplantısının yanında, ekim ayı toplantısında da çıkacak faiz artırım kararını şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalarda şu anki fiyatlamalara bakıldığında, Fed’in ekim ayında faizi 25 baz puan artırabileceği yüksek ihtimal dahilinde.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısı 20-21 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; karar sonrası basın toplantısı yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar önemli olacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı bugün en yüksek 1728 doları, en düşük ise 1712 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,58 oranında yükselişle 1727 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1007 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1004 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1013,95 lira seviyesini, en düşük 1003,06 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:27 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 1013,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1670 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 872 liradan satılıyor.

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ABD ENFLASYON VERİSİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu





Ağustos ayı başı ile eylül ayı başına kadar dolar endeksi ve 10 yıllık faizlerde yukarı yönde hareketler ön plandaydı. Bu kapsamda ons altın 1805 dolar seviyelerinden 1680 dolar bölgesine kadar geriledi. Fakat son günlerde faizlerin yatay kalmasına rağmen, dolar endeksinde bir aşağı düzeltme görmekteyiz. Bu düzeltme ise, ons altında toparlanmaya yardımcı oluyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYONUN SEYRİ ÖNEMLİ

Piyasalar için bu hafta ABD enflasyon verisi kritik öneme sahip. Manşet enflasyonun yüzde 8.5’ten yüzde 8.1’e gerilemesi beklenirken, çekirdek enflasyonun ise yüzde 5.9’tan yüzde 6.1’e yükselmesi bekleniyor. Burada manşet enflasyondan ziyade çekirdek enflasyonun seyri önemli olacaktır. Çünkü enerji ve gıda fiyatlarında aydan aya görünüm farklılık gösteriyor. Bu nedenle enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış olan çekirdek göstergeler daha net sinyal verecektir. Burada beklenti üzerinde bir artış gelmesi durumunda bu ayki Fed toplantısında 75 baz puan faiz artırımı kesinleşecektir ve diğer aylara yönelik beklentiler de artış gösterebilir.

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DOLAR ENDEKSİNDEKİ GERİLEME TEKNİK BİR DÜZELTME

Dolar endeksinde yaşanan bu geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak görüyorum. Burada trend desteği olan 106 üzerinde kalınması trendin devamı açısından önemli olacaktır.

Ons altın özelinde ise; son 2.5 yılın destek bölgesi olan 1680 dolar seviyesinde kırılma gelmeyince alımlar ön plana çıktı. Bu bölgeyi yakın izlemeye devam edebiliriz. 1680 dolar üzeri kısa vade için pozitif gözüküyor. Fakat geniş resimde yükselişler satış fırsatı vermeye devam edebilir. 1750 dolar ve 1805 dolar dirençleri bu açıdan yakın izlenmelidir. Gelecek günlerde Fed beklentileri ile birlikte 1680 dolar desteğine bir kırılma yaşanırsa baskını derinleşmesini bekleyebiliriz.

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Gram altına da değinecek olursak, dolar kurunda yaşanan yataylık ve ons altının belirli bant arasında dalgalanması neticesinde yataylık ön planda. Gram altında orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyel bulunurken; 990 TL ve 970 TL seviyeleri önemli destekler. Geri çekilmelerde alım fırsatları değerlendirilebilir.

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