TMO'dan kuru üzüm üreticisine 15 milyon liralık ödeme

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofis olarak kuru üzüm müdahale alımlarına 10 Eylül'de başladıklarını, ilk hafta aldıkları ürün bedeli olan 15 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatırdıklarını söyledi.



Ofisin Manisa'daki kuru üzüm alım noktalarını ziyaret eden Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzümde uyguladıkları alım politikasının üreticilerden kabul gördüğünü kaydetti.



Bu yıl ilk kez dökme ürün alımına da başladıklarını, çuval yerine büyük hacimli kasalar kullanarak birim alanda çok daha fazla ürün depolama imkanına sahip olduklarını dile getiren Güldal, üreticinin de çuval, ambalaj ve doldurma masrafından tasarruf ettiğini bildirdi.



Üreticinin ofisin alımlarına yoğun ilgisi olduğunu aktaran Güldal, "Gözlemlerimize göre 9 numara üzüme verilen 13 lira, üretici tarafından memnuniyetle karşılanmış. TMO fiyatı, taban, referans, eşik fiyattır. Bunun altında üzümlerini kesinlikle satmasınlar. Randevu alarak ürünlerini getirebilirler. Herhangi bir alım, tonaj sınırımız söz konusu değil." diye konuştu.



Güldal, ürün alımlarının bedellerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bir hafta içinde üreticilerin hesabına yatırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ürününü ilk hafta teslim eden üreticilerimize paralarını yatırdık, 15 milyon lira ödeme yaptık. Bugünden itibaren teslim edilecek ürünlerin bedellerini de önümüzdeki hafta perşembe ve cuma üreticilerimize vereceğiz. Bunu haftada bir defa, periyodik olarak devam ettireceğiz."



Manisa'nın Salihli ilçesindeki alım merkezine ürününü getiren üreticilerden İsmail Emre Koşar da kuru üzümün TMO alım merkezlerinde daha değerli olduğunu belirterek, "Tüccarların verdiği fiyatlar daha düşük. TMO, malın kıymetini tüccarlara göre daha iyi bilen bir işletme olduğu için buraya getirdim." dedi.