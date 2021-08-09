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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.08.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

TikTok halka arza hazırlanıyor

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TikTok halka arza hazırlanıyor

Sosyal medya platformu TikTok, Hong Kong'da halka arz için çalışmalara başladı.

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance halka arz için girişimlere başladı. Çinli regülatör kuruluşların endişelerinin giderilmesinin ardından gelecek yıl başında Hong Kong'da halka arz olma planları devam ediyor.

Financial Times'ta yayımlanan habere göre, şirket, regülatör kuruluşlara yasal belgeleri sunmaya devam ediyor. Mevzuata ilişkin belgelerin Eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması bekleniyor.

BYTEDANCE YALANLADI

Bytedance yetkilisi halka arza ilişkin haberlerin yalan olduğuna dikkat çekerken daha fazla bilgilendirme yapmadı.

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