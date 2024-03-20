THY personeline yüzde 64 zam

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Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2024 yılının birinci altı ayı için %64, ikinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının %10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının %10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

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01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere 01.01.2024 tarihine kadar olan geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanan %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır."