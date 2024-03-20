Son dakika... Herkes merak ediyor! Altın, dolar, borsa, faiz… Uzman isimler yorumladı! İşte hedefler ve tahminler

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Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Altın rekor üstüne rekor kırarken, borsalarda dalgalı seyir izlenirken, döviz kurlarında faiz volatilitesi etkili oluyor. Merkez bankalarının faiz kararları piyasalar üzerinde etkili olurken bu hafta Fed ve TCMB’nin faiz kararı da yakından izleniyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri önemle takip edilecek.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Altın fiyatları Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri rekorlar eşliğinde fiyatlıyor. Gram altın son bir yılda yüzde 101 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Son bir aydaki kazanç ise yüzde 12’yi aştı. Fed’in faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte dolarda oluşması beklenen güç kaybı nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş olabileceği öne sürülüyor.

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DÖVİZDE VOLATİL SEYİR DEVAM EDİYOR

Döviz kurlarındaki ılımlı yükseliş seyri devam ediyor. Dolar kuru son bir ayda yüzde 4.76 oranında yükseliş kaydetti. Son bir yılda dolar yüzde 71 kazanç sağladı. Ancak enflasyonun yüzde 67.07 oranında gerçekleştiği göz önüne alınırsa dolarda gerçekleşen reel getiri oldukça düşük kalıyor.

EURO DA ENFLASYONUN ÇOK AZ ÜSTÜNDE GETİRİ SAĞLADI

Euro son bir yılda yüzde 75 oranında getiri sağlarken son bir ayda yüzde 6 civarında kazanç oluştu.

BORSA İSTANBUL TARİHİ YÜKSEK SEVİYELERİNDE

Borsa İstanbul genel seçimlerin ardından yakaladığı yükseliş dalgasını Şubat ayında 9450 puana kadar yükseltti ve tarihi yüksek seviyesini gördü. Genel seçim döneminde 4481 puan seviyelerinde bulunuyordu. Böylece bir yıl olmadan Borsa İstanbul yüzde 100’ün üzerinde yükseliş gerçekleştirmiş oldu ve enflasyona karşı kazanç sağladı. Borsa İstanbul’da doğru hisselere yapılan yatırımlar yatırımcısının gelirini katlamış oldu.

“BİST İÇİN 11 BİN PUAN MUHAFAZAKAR KALABİLİR”



Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, piyasalara yönelik beklentilerini açıkladı. Borsa İstanbul’un 11 bin puana ulaşabileceğini ve enflasyonist ortamda bu hedefin muhafazakar kalabileceğine değinen Demirtaş, dolar için de 41 lira tahminlerinin bulunduğunu belirtti.

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Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş’ın açıklamaları şöyle:

“MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRABİLİR”

20 Mart’ta Fed’in, 21 Mart’ta TCMB’nin faiz kararlarını bekliyoruz. Fed’in faizleri sabit tutmasını beklerken, ileri dönük olarak muhtemel faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda, Fed Başkanı Powell’ın, konuşmasında vereceği sinyaller global piyasalar açısından önemli olacaktır. Fed’in, faiz indirimleri için yılın 2’nci yarısını işaret edebileceğini düşünüyoruz. 21 Mart’ta TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 47.5’e yükseltebileceğini düşünüyoruz. Bu öngörümüzde, yılın ilk 2 hatta 3 ayında yüksek giden talep ve ek tedbirler alınması gerekliliği etkili olmuştur. Piyasa beklentileri, yatay olabileceği yönündeydi. Yerel seçimler öncesi TCMB’nin PPK faiz kararı ve ileri dönük açıklamaları da enflasyonun yüksek seyrettiği şu aylarda, ekonomi programına olan güvenin korunmasına yönelik açıklamalar yatırımcılara güven verecektir.

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“BORSA İSTANBUL ENERJİ BİRİKTİRDİ”

BIST100 endeksinin uzun bir süredir dinlendiğini ve enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Yerel seçimler öncesi, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi ve görünümü pozitife revize etmesinin ardından son 6 işlem gününde BIST100 endeksi günü eksi kapatmıştır. Mevcut 8700 seviyelerinin alım fırsatı yarattığını ve piyasanın özellikle yüksek enflasyondan dolayı, risklere odaklandığını ve fırsatları gözardı ettiğini düşünüyoruz. BIST100 için 12 aylık hedefimiz 11000 seviyesinde ve enflasyon etkisini düşündüğümüzde bu hedef de muhafazakar kalabilir.

“DOLAR İÇİN YIL SONU TAHMİNİMİZ 40-41 LİRA”

Açıkçası özellikle Fitch’in Türkiye’nin notunu yükselttiği haftada, döviz rezervleri konusunda spekülasyonların yapılması, piyasalarda aşağı yönlü volatilite yaratmıştır. Son haftalarda dövizdeki artışta, seçimler öncesi yapılan spekülasyonlar etkili olmuş, ekonomi yönetiminin açıklamalarına rağmen, enflasyon endişeleriyle TL üzerinde baskı oluşmuştur. Ana senaryomuzda, TL’de reel değerlenmenin devam edeceğini ve döviz artışının enflasyonun altında kalabileceğini düşünüyoruz. 2024 yıl sonu için Dolar/TL tahminimiz 40-41 seviyeleridir. Hâlihazırda dövizde sert bir yükseliş beklemiyoruz.

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“YATIRIM FONLARINDA DİKKATLİ OLUN”

Yatırımcılar hisse seçimlerinde olduğu gibi fon seçimlerinde de oldukça dikkatli olmalılar ve fonların içerisindeki varlıkları da incelemeliler. Ardından, güvendikleri bir kurumun yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. Risk profillerine göre hisse fonlarında değerlendirebilirler.

“KRİPTO VARLIKLAR KAPALI KUTU”

Açıkçası bizim için kapalı kutu, ama özellikle genç nesil bu enstrümana oldukça meraklı. Uzmanlık alanımız olmadığı için de önyargılı olmamaya özen gösteriyoruz. Öğrenmek maksatlı, varlığın %1’inin kriptolarda değerlendirilmesi düşünülebilir.

“ALTIN RİSKLERE KARŞI KORUMA MAKSATLI TUTULABİLİR”

Altın, özellikle faiz indirim süreci beklentilerine göre yönünü belirliyor. Altın’ın ons fiyatının 2.150-2.175 seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz ve 2.000-2.150 aralığında seyretmesini de mâkul buluyoruz. Altın’ın -yatırım aracı olmasından ziyade- risklere karşı korunma maksatlı kullanılabilecek bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz.

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“MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIR”

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Merkez Bankası’nın piyasaları soğutarak faiz artırımı yapıp enflasyonu düşürme yönünde amacının olduğunu belirtti.

Karayazıcı’nın değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye’de enflasyon dinamikleri çok kuvvetli ve bunun ortadan kalması için ekonominin hız kesmesine ihtiyaç var. TCMB de bu ihtiyacın farkında ve sıkılaştırıcı yeni adımlar atmaya başladı. Enflasyon ile mücadelede vites yükseltilmesi gibi okuyabileceğimiz bu hamlelerin sürmesini ve politika faizinin de yükselmesini bekliyorum. Bu toplantıda güçlü bir sinyal ve 25 Nisan tarihli toplantıda faiz artırımı daha olası. Ancak sürpriz yapıp bu toplantıda politika faizini yüzde 47.5 veya 50’ye yükseltmesi de pekala mümkün.

Borsanın bu hamleye ilk tepkisi ölçülü negatif olabilir. Ancak kalıcı olumsuz bir etki göreceğimizi düşünmüyorum. Evet bir süre şirket karları azalacaktır ancak eş zamanlı olarak ülke riski de azalıyorsa bu fiyatlamada denge sağlamaya yetecektir.

FED’in şahin olmasından endişe ediliyorsa da ben dengeli bir FED ve global marketlerde ölçülü pozitif bir piyasa etkisini daha olası buluyorum.

“BİST ROTAYI YUKARI ÇEVİREBİLİR”

Yüksek enflasyonun sürdüğü günümüz şartlarında TRY bazında rekorlar kuvvetle muhtemel.

Gerçek bir yükselişten bahsedebilmemiz için endeksin dolar bazı değerinin artması gerekiyor.

Şubat ayında 305 doları test edip dün 276 dolar kapanan BIST’te önümüzdeki 2,5 hafta içinde 260 dolar (belki 250 dolar) test edilebilir.

Ancak ben BIST’in Nisan ayı içinde rotayı yukarı çevirip yaz aylarında 340 dolara yıl sonunda da 375 dolara yükselebileceğini düşünüyorum.

“YABANCILAR TL YATIRIMA YÖNELEBİLİR”

Ben beklemiyorum çünkü Türkiye var olan politika setini ihtiyaçlar doğrultusunda takviye de edecek olursa ki beklentim bu yönde hissedilir ölçüde yabancı girişi şaşırtıcı olmaz.

Nisan ayı bu anlamda dövizde artış bekleyen yerleşiklerle uzun bir aradan sonra TRY yatırıma yönelecek yabancıların iyimser-karamsar kavgasına sahne olma potansiyeli taşıyor.

Hal böyle olursa da bizim Nisan ayından itibaren döviz kurlarındaki artışın TRY mevduatın sağladığı getirinin altında kaldığı bir döneme yelken açmamız muhtemel.

“FON ALIRKEN ÖNCE ARAŞTIRIN SONRA YATIRIM YAPIN”

Piyasaların değişmez kuralı hızlı artanların ters iz düşümü ile hızlı geri esnemelere de sahne olmasıdır. Fon seçimi ciddi bir iş. Hız testi ile araç veya yarış atı seçilebilir ancak finansal marketlerde bu yaklaşımın bir hükmü yok.

Her ne kadar pratikte en yaygın yatırımcı tavrı “önce aldım sonra düştü araştırdım” olsa da ben tersini yapmalarını önce güvenilir kaynaklardan araştırmalarını sonra yatırım yapmalarını öneririm.

ONS ALTINDA 2500 DOLAR BEKLENTİSİ

Altın ucuz olmasa da başta Çin olmak üzere Merkez Bankalarının alımlarından pozitif etkileniyor. FED konusunda negatif sürprizlerle karşılaşılmadıkça molalar eşliğinde ılımlı bir hızda yükselişi sürdürüp 2024 ilk yarısı içinde 2250 dolar ikinci yarısı içinde 2500 dolar olması zor değil.