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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

THY, eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı

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THY, eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
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TÜRK Hava Yolları (THY) Eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdıklarını açıklarken, yolcu doluluk oranının ise yüzde 68,9 olduğu bildirildi.

THY, Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik ve yolcu sayıları ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde yüzde 68,9 olarak açıklandı. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134 bin 801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,4’lük azalışla 119 bin 420 tona düştü.

KORONAVİRÜS UÇUŞLARI ETKİLEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre uçuşlarını durduran ve Haziran ayı itibariyle iç ve dış hat seferlerine yeniden başlayan THY’nin, Ocak-Eylül 2020 dönemine ilişkin verilerine göre ise, 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile yüzde 73,3 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1 milyon 117 bin 038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,2’lik azalışla 1 milyon 070 bin 359 ton olarak belirlenirken, filodaki uçak sayısı 360 oldu.

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