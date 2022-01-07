THY, personel tahliyesi için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

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THY'nin Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edilmişti. Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da yatı görevinde olan hem THY'nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kalmıştı.

THY ekiplerin Türkiye'ye getirilmesi için özel bir tahliye seferi planlandı. Uçuş kodu TK6902 olan THY uçağı gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya hareket edecek.

MAHSUR KALAN PERSONEL YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Tahliye seferinde sadece uçuş personelinin yer alacağı öğrenildi. Uçağın yarın Türkiye saatiyle 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Ayrıca Nur-Sultan'da bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için de THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla gerekli tüm tahliye imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.