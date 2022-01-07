Kritik veri sonrası altın fiyatlarında ilk tepki!

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Altın yatırımcısının gözü, bugün Türkiye saati ile 16.30’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verisindeydi. ABD tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirken; işsizlik ise yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a geriledi. Kritik veriler öncesi 1788 dolar seviyesinde hareket eden ons altın fiyatı, sonrasında dalgalandı. Altının ons fiyatı, ilk tepki olarak, 1796 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesini görürken; sonrasında 1782 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesine ulaştı. Ons altın saat 17:50 itibarıyla ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1792 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar açısından oldukça kritik olan bu iki veri, Fed'in faiz artırım takviminin zamanlamasının netleşmesi açısından belirleyici...

FED TUTANAKLARDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

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Yeni yıla 1828 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, önceki gün ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar sonrası hızlı düşüş kaydetmiş; Fed’in açıklamaları piyasalar tarafından sürpriz olurken, oldukça 'şahin' bulunmuştu.

Fed’in tutanaklarda verdiği mesajlarda, ilk faiz artırımının mart ayında yapılma olasılığı artarken, Fed bilançosunda küçültmeye başlanabileceğine dair açıklamalar öne çıktı. Fed’in faiz artırımının yakın olacağına dair beklentilerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; altının ons fiyatı baskı altına girerek değer kaybetti. Bunun yanında, küresel bazda yaşanan yüksek enflasyonun uzun süre kalıcı olacağı görüşü, Fed politikalarının önüne geçerek altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin sınırlı kalmasına sebep oluyor.

GRAM ALTIN 800 LİRA SINIRINDA

Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,62 lira seviyesini, en düşük ise 790,94 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; Türkiye piyasalarının kapalı olduğu şu dakikalarda, uluslararası piyasalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 794,20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1313 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 397 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 792 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 794 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FED BEKLENTİLERİYLE GERİLİYOR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti





Enflasyon yükselmeye devam ederse, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya geçebileceğine dair belirtilen görüşler, altının düşmesine neden oldu. Fed tutanakları politika yapıcıların oranları daha önce beklenenden daha erken ve daha hızlı artırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Fed üyelerinden de tutanaklarda ortaya konan sinyalleri onaylayan açıklamalar geliyor. Bölgesel başkanlardan Bullard, politika yapıcıların mart ayından itibaren hedef faiz oranlarını yükseltmeye ve artan enflasyona yanıt olarak bir sonraki adım olarak merkez bankasının bilançosunu küçültmeye başlayabileceğini söyledi. Sıkılaşmanın fiiliyatı açısından 8,3 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesi önemli dolayısıyla faiz artırımlarına ek olarak bilanço müdahaleleri konusundaki tutum Fed’in finansal koşulları sıkılaştırmada çekingen davranmayacağını gösteriyor.

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Ons altın, Fed'den gelen mesajlar sonrası yakın zamanda geri çekilmeler yaşasa da bunların görece sınırlı kaldığı izlenmekte. Enflasyonda henüz iyileşme görülmemesi burada geri çekilmelerin alımla karşılanmasına neden olmakta. Fed'in açıklamaları sözlü yönlendirme ötesine yani faizlerde artırıma gidilmesi yönünde tahvillerde daha fazla sebep olabilir, şu aşamada sadece tahminler fiyatlanıyor. 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,75’i geçmesi durumunda yeni bir momentum kazanması olası. Faiz artırım ve enflasyon beklentilerinin geniş tabanlı bir hareketi beslemesi beklenebilir. Enflasyondan korunma hedefinin yanında, jeopolitik risklerden kaçınma ve piyasa risklerinden korunma ihtiyacı ise altını radarda tutuyor.

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ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı





Aralık ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu ve son aylarda olduğu gibi 1800 dolar üzerinde tutunma çabasının izlendiği ons altında yeni yılın ilk haftasında ise dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Haftanın ilk bölümünde toparlanma çabasını sürdüren ons altında çarşamba günü ABD’de açıklanan FPOMC tutanakları sonrasında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.

FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları sonrasında erken sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, ons altın üzerinde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.

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ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

200 günlük üssel ortalaması (1798 dolar) altında işlem gören ons altında tarım dışı istihdam verisi sonrasında satış baskısının devam etmesi halinde 1775 – 1760 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1746 dolar) destek olarak takip edilebilir. Ağustos ve ekim ayında destek olarak çalışan ve tepki alımlarının geldiği 500 günlük üssel ortalamanın kırılması halinde ons altında satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1700 dolar ve devamında 1650 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması halinde ons altında yükselişlerin etkili olması durumunda ilk olarak 200 günlük ortalama (1798 dolar) üzerinde kapanışların yaşanması önem taşımaktadır. 200 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 1810 - 1830 – 1850 dolar ve kasım ayında test edilen 1877 dolar seviyeleri sırasıyla direnç olarak izlenecektir. 1850 dolar üzerinde tutunmaların yaşanması 1900 dolarlı seviyeleri gündeme taşıyabilir.

Ons altında son aylarda belirli bant aralıklarında bir seyir izlenirken, gram altın fiyatları üzerinde kur cephesindeki seyir belirleyici olmaktadır. Son aylarda kurlarda yaşanan fiyat hareketlerine bağlı olarak, gram altında da volatil bir seyir etkili olmaktadır. Önümüzdeki süreçte kur cephesindeki gelişmeler gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürecek olup, yüksek seyredebilen volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.