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Tesla'dan flaş Bitcoin açıklaması!

#Elon Musk#Bitcoin#Son Dakika
Tesladan flaş Bitcoin açıklaması

Elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin elindeki Bitcoin miktarının net değerinin 31 Aralık itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti.

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Elektrikli araç devi Tesla, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Tesla, şirketin dijital varlıklarının yatırımlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. 

Kazanca etkisine değinen Tesla, 2021 sonu itibariyle Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti. Bir ara elindeki Bitcoin’in bir kısmını çıkaran ve bundan 100 milyon dolardan fazla kâr elde eden firma, kripto para tarafına yatırımlarını sürdürüyor.

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AÇIKLAMASINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Tesla, daha önce Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edeceğini belirtmiş fakat sonrasında Elon Musk attığı bir tweet ile bu açıklamayı geri çekerek kripto paraların ödeme aracı olarak onaylanması ve belli şartlar sağlanması halinde ileride ödeme aracı olarak kabul edilebileceğini belirtmişti.

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Elon Musk para birimi için geçtiğimiz yıl "Bir Bitcoin destekçisiyim. Sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından kabul görmenin eşiğinde..” demişti. 

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2018'DE DAVA AÇILMIŞTI

Sık sık sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla şirket ve kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Musk, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak atacağı tweetlerin yayımlanmadan önce şirket avukatları tarafından incelenmesini kabul etmişti.

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