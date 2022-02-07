Üsküdar'da binada patlama! Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladı

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi.
Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.
VALİ YERLİKAYA PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da bir apartmanda meydana gelen patlamanın nedeninin itfaiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya şunlar söyledi:
Apartmanda tedbir amaçlı onlar da boşaltıldı. Otelde akrabalarında kalmak isteyenlerin tercihlerine bıraktık. Belediyemiz, hemen yıkıma başladı. 1 saat önce. Yarın biz yıkımı tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kartal Orhan Mahallemiz de olduğu gibi süratle bu apartmanımız en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Valiliğimizce 14 daire sahibine 50 şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız. Bu gecelik tedbir amaçlı boşaltılan binadaki vatandaşlarımız olmak üzere, komşularda oluşan hasarları Hilmi Başkanımızla değerlendirdik. Üzüntümüz çok büyük. Lütfü Kırdar'daki durumu ağır olan kardeşimize acil şifalar diliyoruz.
KAYMAKAM DEMİRYÜREK: 4 YARALI VAR
Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı. Patlama ile ilgili olarak açıklamada bulunan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' ifadelerini kullandı.
Demiryürek ayrıca, 'Ekiplerin verdiği ilk bilgi doğal gaz kaynaklı olduğu yönünde. Şu anda bir şey söylemek için erken, binayı kontrol ediyoruz ama umarım yaralı sayısının artmayacağını düşünüyoruz.' dedi.
BİNA YIKILDI
Patlamanın gerçekleştiği bina, elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesinin ardından ekiplerin kontrollü çalışması sonucu yıkıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise , 'Doğal gaz kaynaklı bir patlama oldu. Bir kişi 4. kattan aşağıya düştü. Ben de belediye binasındaydım, bütün çevreden duyuldu ciddi anlamda bir korku da oluştu.' şeklinde konuştu.
DHA Muhabiri Murat Solak ise şu bilgileri aktardı:
Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor.
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Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.