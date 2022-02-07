Üsküdar'da binada patlama! Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladı

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Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi.



Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.



VALİ YERLİKAYA PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da bir apartmanda meydana gelen patlamanın nedeninin itfaiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya şunlar söyledi:



Apartmanda tedbir amaçlı onlar da boşaltıldı. Otelde akrabalarında kalmak isteyenlerin tercihlerine bıraktık. Belediyemiz, hemen yıkıma başladı. 1 saat önce. Yarın biz yıkımı tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kartal Orhan Mahallemiz de olduğu gibi süratle bu apartmanımız en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Valiliğimizce 14 daire sahibine 50 şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız. Bu gecelik tedbir amaçlı boşaltılan binadaki vatandaşlarımız olmak üzere, komşularda oluşan hasarları Hilmi Başkanımızla değerlendirdik. Üzüntümüz çok büyük. Lütfü Kırdar'daki durumu ağır olan kardeşimize acil şifalar diliyoruz.



KAYMAKAM DEMİRYÜREK: 4 YARALI VAR



Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı. Patlama ile ilgili olarak açıklamada bulunan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, '4 yaralı var. 2 yaralının nispeten daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yerle bir oldu ifadesi doğru olmaz. Kolonlar duruyor, duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya doğru göçmüş durumda. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki binayı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde.' ifadelerini kullandı.



Demiryürek ayrıca, 'Ekiplerin verdiği ilk bilgi doğal gaz kaynaklı olduğu yönünde. Şu anda bir şey söylemek için erken, binayı kontrol ediyoruz ama umarım yaralı sayısının artmayacağını düşünüyoruz.' dedi.



Demiryürek, "3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu daha sonra olay yerinden ayrıldı. Ekipler patlamanın meydana geldiği binada ve yakınlardaki apartmanlarda hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde 5 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer yapılacak incelemeye göre tahliye edilecek binaların sayısının değişebileceğini söyledi.

BİNA YIKILDI

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Patlamanın gerçekleştiği bina, elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesinin ardından ekiplerin kontrollü çalışması sonucu yıkıldı.

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Gözden Kaçmasın Üsküdar'da binada patlama Haberin Tüm Görselleri

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise , 'Doğal gaz kaynaklı bir patlama oldu. Bir kişi 4. kattan aşağıya düştü. Ben de belediye binasındaydım, bütün çevreden duyuldu ciddi anlamda bir korku da oluştu.' şeklinde konuştu.



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Türkmen patlamanın 13.30'da meydana geldiğini belirtirken, 'Merkez mahallemiz burası. Saat 13.00 sularında çok şiddetli patlamayla irkildik adeta. Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten korkunç bir sesti. Burası 4 katlı bina. En üst katında oldu. Şu andaki bilgilere göre doğal gaz kaynaklı. 4 yaralı arkadaşımız var. 4'ünün durumu da iyi. Birisi biraz ağır. Patlamanın şiddetiyle 4. kattan düşen birisi var, hayati tehlikesi yok. Binalarda hasar oluştu. 6 binayı tahliye ettik. Biz bütün sokaktaki binaları tahliye ettik, elektrik ve doğal gazı kestik tedbir amaçlı.' dedi.

DHA Muhabiri Murat Solak ise şu bilgileri aktardı:

Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söyleniyor.



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Çevredeki mahalle sakinleri şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.Mahalle sakini Adem Coşkun, “3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralıda kafasından yaralıydı. Komşularımız" dedi.Başka bir mahalle sakini kadın, “Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.Patlamayla binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde bir babanın çocuğunu alarak kaçtığı görülüyor. Bu sırada yola enkaz parçaları düşüyor. İş yerlerinde bulananlar dışarı çıkıyor. Kısa süre sonra çok sayıda kişinin patlama meydana gelen binaya doğru yardıma gidiyor.

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KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN

Eyüpsultan Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın Haberin Tüm Görselleri

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.