Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Derya Büyükuncu açıklaması

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüse yaklanana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığını ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.



YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.