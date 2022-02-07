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Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...

#Meteoroloji#Fırtına#Hava Durumu
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de pazartesi öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenirken çarşamba gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Yağışların ise gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısını etkileyeceği bildirildi. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise çığ riski bulunduğu öğrenilirken sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, Marmara bölge genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın, sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

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Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...

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#Meteoroloji#Fırtına#Hava Durumu

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