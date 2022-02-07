Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın, Marmara bölge genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Yarın, sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinden başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli, Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI

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Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

🗓7 Şubat 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/D1Nlb0cx5U — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2022

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

