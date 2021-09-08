Tepetaklak gitti, uzmanlar yanıtladı! Kripto paralarda neler oluyor?

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz gün 52 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 13 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; dün çok sert düşüş yaşadı.

Gün içerisinde 52 bin 888 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini görürken, sert satış dalgası sonrası 43 bin 347 dolar seviyesine kadar geriledi.

Öngörülemez bu düşüşün arkasındaki sebep tam olarak bilinmezken; piyasada konuşulan bazı söylentiler öne çıktı.

Bunlar arasında, dün El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesinden sonra buna karşı yapılan bir tepki hamlesi, Bitcoin madencilerinin yüklü miktarda satış yapması ve kaldıraçlı pozisyonların kapatılmasına yönelik düzeltme hareketi öne çıkıyor.

Piyasanın uzmanları, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, Bitcoin’de yeniden yükseliş hareketlerinin beklendiğini değerlendirdi.

Dün Bitcoin’de yaşanan geri çekilme hareketine diğer kripto para birimleri de eşlik ederken Ethereum’da bunlardan biri oldu. Ethereum dün 4 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ederken; aniden yaşanan sert düşüş ile 3 bin 34 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum şu sıralarda ise 3 bin 370 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BU GELİŞMELERDEN SONRA YENİ RALLİ YAŞANABİLİR

Şant Manukyan - Uluslararası Piyasalar Uzmanı

Düşüş nedenini, düşüş olduktan sonra bin bir nedenle açıklayabilirsiniz. Bunlardan biri El Salvador konusu… Beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat diye bir jargon vardır, dün gerçekleşme yaşandı. ‘Bitcoin deneyi’ başlamış oldu.

İkinci neden komplo teoricilerinin gözünden gidersek yerleşik sistem Bitcoin’den çok korkuyor, o yüzden de El Salvador’la Bitcoin’e saldırdı. Teknik seviye de diyebilirsiniz, ama günün sonunda Bitcoin’de bu tarz sert hareketler görüyoruz ve elimizde gözüken tek şey şu, 3.6 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon dün kapandı. Bunun sıralamasına baktığımızda ilk sırada Ethereum pozisyonları, ikinci sırada Solano ve üçüncü sırada Bitcoin pozisyonları var. Dolayısıyla Solano ve Ethereum’daki havanın biraz spekülatif olduğu düşünülürse, bu aslında bir kaldıraçlı pozisyonların kapatılmasına yönelik bir düzeltme olarak okunabilir.

Bundan sonra ne olacak birincisi piyasa El Salvador’daki girişimi yakında takip edecek. Ben ‘Bitcoin pozitif’ olmama rağmen El Salvador’daki örneğinde doğru seçimin Bitcoin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla orada bu denemenin başarısız olacağını düşünüyorum. Ama kısa vade de daha önemli olaylar var.

Birincisi ACC’nin getireceği regülasyonlar ki şu anda dün yine Coinbase’ye yönelik sunmaya hazırlandıkları bir ürünle ilgili ‘İnceleme başlatabiliriz’ uyarısı vardı. Geniş çapta bir regülasyon geleceği çok net. FATF’nin muhtemelen ekim ayında bütün ülkelere yönelik çalışması yayınlanacak. Bunun önemli olacağını düşünüyorum.

Bitcoin’in ITF’i spot mu çıkacak, yoksa kaldıraçlı Bitcoin kontratları mı üzerine mi bir ITF çıkacak? Bunların hepsi volatilite yaratacak kısa vadede biraz negatif okunacak gelişmeler. Bu gelişmeler önümüzden çekilirse piyasanın çok rahatlayacağını ve yeni rallinin orada bağlayacağını düşünüyorum.

BITCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

Mehmet Çoban – Bitci.com Araştırma Müdürü

Dün her şey aslında iyi başladı… Bilindiği üzere El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele Twitter profilinde 10 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) satın alındığını açıkladı. Nayib Bukele daha sonra ülkenin ek 200 BTC aldığını ve varlıklarını 400 BTC’ye çıkardığını duyurdu. El Salvador, dünyada Bitcoin’i resmi para yapan ilk ülke oldu ve yasa yürürlüğe girdi.

İşte bu haber BTC’de yükselişi beraberinde getirirken kritik direnç noktasına oldukça yaklaşılmasını sağladı. Ancak sonrasında bilinen çok sert bir düşüş… Bitcoin özelinde yaşanan bu 10 bin dolarlık düşüşün aslında net bir açıklaması yok. Etkili olabilecek 2 temel bir de komplo teorisi olarak adlandırabileceğimiz 1 konu var. Bunlar Biden’ın açıklamaları ve madencilerin çok yüklü miktarda satış yapmaları… Komplo teorisi olarak adlandırabileceğimiz konu ise El Salvador’un bu hamlesine tepki… Aslında El Salvador savı akla yatkın değil. Yine de şu an için en azından piyasada konuşulan konular arasında…

Dünkü düşüşte dikkat çeken unsur ise BitcoinDolar paritesinin neredeyse milimetrik bir şekilde 43 bin – 43 bin 100 dolar desteğinde tutunması. Önceki analizlerimizde bu noktaya özellikle dikkat çekiyorduk. Şimdi bir miktar daha önemli oldu. O zaman 43 bin - 43 bin 100 dolar bandı yatay olarak son derece önemli ve kuvvetli bir destek noktası.

Olası geri çekilmelerde tekrar bu noktalardan tepki alımı gelebilir. Ancak şunu söylemekte fayda var. Paritede dünkü düşüşle birlikte oluşan bir satış baskısı var. Bu satış baskısından kurtulabilmesi için 47 bin direncinin kırılarak 48 bin 101 direnç noktasının yeniden üzerine çıkılması ve bu noktanın tekrar kuvvetli destek noktası olması şart.

Bu gerçekleşirse biz dünkü sert düşüşü yıllar sonra da olsa hatırlayacağımız bir gün olarak hatırlayacağız ve tekrar 60 bin – 64 bin hedeflerini konuşmaya başlayacağız. Ancak 47 bin - 48 bin dolar seviyelerinin altında kalındığı her an paritede 43 bin 100 dolar desteğinin kırılma riski masada olacak. Böyle bir durumda da ara destekler olsa bile 37 bin dolarlı seviyelerin görülme riskini göz ardı etmemek lazım…

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