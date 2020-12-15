Temsil giderleri faturada olmayacak

Geçtiğimiz hafta çıkan haberler sonrasında, elektrik dağıtım şirketlerinin temsil giderlerinin elektrik faturalarına yansıtılması düzenlemesi tartışmalara neden olmuştu. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun 2021-2025 tarife dönemi çalışmalarını tamamladığını ifade etti. Yılmaz, şöyle devam etti:

GELİR ELDE EDEMEYECEKLER

“EPDK bu tebliğle zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana, hatta özelleştirme öncesinde dahi, tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik. İşin doğrusunu bilen kişilerin dahi konuyu siyaset malzemesi yapması, vatandaşlarımızın EPDK’ye ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapması bizleri üzdü.

Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”