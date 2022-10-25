Tarihi sosyal konut projesinde temeller atıldı... Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı

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Tarihi sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eşzamanlı atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Sincan ilçesinde temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Sincan mazlumların gür sesi, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Milletin adamıyla, buluşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Bugün coşkunuz da heyecanınızla muhteşemsiniz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz.

Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz.

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Gözden Kaçmasın Sosyal konutların temeli atılıyor Haberi görüntüle

Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sizlere sevdalıyız, milletimize aşığız, dualarına talibiz. Milletimizin gönlüne talibiz.

Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Bu ülkede milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Dede, nine, anne, babalarımız benim de yuvam olsaydı diye hayal kurdular.

Kıymetli kardeşlerim 3 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanımızla yeni bir dönem başladı. Yuva kuran siyaset başladı. Şefkat siyaseti geldi. Dünyaya tarihi medeniyeti, kültürü, insanlık değerlerini ve kadim şehirlerimizi fazileti öğreten bu anlayış oldu.

20 yılda TOKİ'mizle 1 milyon 170 bin konut yaptık. 30 bine yakın sosyal donatılarıyla inşaatlarımızı yaptık, milletin hizmetine sunduk. Daha büyük adımla Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Her şeye hayır diyen o zihniyet ortaya çıktı. Hep bir ağızdan yapamazsınız dediler. Sincan'dan soruyorum, yapıyor muyuz? 17 ilde temellerimizi müjdelerimizden 40 gün sonra atıyor muyuz? Kaynağınız ne diye sordular, Türkiye, milletimiz dedik. Yeni yapacağımız yüz binlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır dedik. Onlara diyoruz ki, gözlerini görüyor, kulaklarınız duyuyorsa Sincan'a bakın. Bu şehirdeki eserlere bakın. Bu milletin gücüne inanmayanlar dönsünler Ankara'nın büyük dönüşümüne baksınlar.

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Ankara'ya suyu ucuz vereceğiz deyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortada görünmeyenler, altyapı eserlerine baksınlar. Ankara'nın tüm ilçelerine kazandırdığımız 23 millet bahçesine baksınlar. Bu canlar bu tende durdukça sizler için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzelini, muhteşemini yapacağız. Buradan ilan ediyoruz. Ankaramıza 14 ilçemizde 18 bin 300 yeni yuva daha yapacağız. 36 bin konutluk arsamızı Ankaralıların hizmetine sunacağız. Hodri meydan, onlar isteseler de yapacağız, istemeseler de yapacağız. Bağıralım CHP, altılı masanın ayakları titresin, yapacak mıyız?

Bu milletin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur, ulaşamayacağı hiçbir ufuk yoktur.