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Ekonomi
Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Tam kapanma öncesi otogarda bilet sistemleri kilitlendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma yapılacağını açıklamasının ardından vatandaşlar seyahat etmek için otobüs bileti almaya çalışıyor. Otobüs firmalarının bilet sistemleri de yoğunluktan dolayı kilitlenmeye başladı.

Kapanma kararının ardından İstanbul’da otogarda yoğunluk başladı, bilet sistemleri kilitlendi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

Tam kapanma öncesi otogarda bilet sistemleri kilitlendi


"KAÇIŞ BAŞLADI, BİLETLER TÜKENDİ"

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, "Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı" diye konuştu.

11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, "Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim" dedi.

Tam kapanma öncesi otogarda bilet sistemleri kilitlendi


"DÜN AKŞAM AÇIKLANDI, HEMEN BİLETİ ALDIK"

Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet aldığını söylerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulamayanlar "Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık" derken, otobüs firma yetkilileri ise bu sabah otogarda adeta ’bayram yoğunluğu’ oluştuğunu ifade etti. Manisa’ya bilet alan İsmail Tosun, "Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada" şeklinde konuştu.

Tam kapanma öncesi otogarda bilet sistemleri kilitlendi


"BİLET KALMAMIŞ, BU GİDİŞLE BURADA KALACAĞIZ"

Memleketi Iğdır’a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, "Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız" ifadesini kullandı. Bir başka yolcu ise, "Zaten gidecektim ama biraz daha hızlandırdık. Akşam açıklandıktan sonra kararımı hemen değiştirdim hemen yola çıktım zaten. Mecburuz kapanma şart. Daha iyi oldu böyle" şeklinde konuştu.

Tam kapanma öncesi otogarda bilet sistemleri kilitlendi

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