Taksiciler İBB'nin kararına tepkili: Hukuksuz, dava açacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi plakası sahiplerini ve taksi plakası alacaklara yönelik önemli gelişmeyi duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da uygulamaya aldığı kararı yeniden devreye alan İBB, ticari plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında “Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı” şartı aranacağı belirtildi.

PAYA BÖLÜNÜP SATILAMAYACAK

Taksi plakaları paylara bölünerek hisseli olarak satılabiliyordu. 16 hisseye kadar bölünen taksi plakalarında paylar “bijon” olarak tabir ediliyordu. Bu işlemin de ortadan kaldırılarak plakaların tek sahibinin olması hedefleniyor.

‘HUKUKSUZLUK VAR’

Bu gelişmelerle birlikte taksi sivil toplum kuruluşları önemli açıklamalarda bulundu. İBB’nin taksicileri düşman gibi görüp savaş içine girdiğini belirten dernek başkanları alınan kararın hukuksuz olduğunu ve dava açacaklarını söyledi.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPMADI

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İBB'den yapılan açıklamada ise konu hakkında yorum yapılmayacağı, paylaşılan açıklamanın yeterli olacağı ifade edildi.

PLAKA FİYATLARI GERİLEDİ

Taksi plakası fiyatları karar öncesinde Oto Center'da 2.4 milyon liradan satışa çıkarken karar sonrasın 2 milyon liranın altına geriledi.

Hüseyin Duman – Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksicilerle uğraştığını, ilave taksiye gerek olmadığını belirten Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman “İBB hizmeti değil rantı savunuyor” dedi.

İBB RANTI DÜŞÜNÜYOR

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksicilerle savaşı var. 5000 yeni taksi planları var. Onu 1000’e düşürdüler, 8-9 aydır alt komisyonlarda reddedildiği halde gündeme getiriyorlar. İBB hizmeti değil, rantı savunuyor. İstanbul’u değil rantı düşünüyorlar” dedi.

İLAVE TAKSİYE İHTİYAÇ YOK

Duman “İstanbul’un ilave taksiye ihtiyacı yok. Dijital donanım, koruma kabinli taksi ve eğitimli şoföre ihtiyacı var. Otobüsler taksiden daha ucuz kaldı. Doluşuyorlar taksiye uygun fiyata yolculuk yapıyorlar. Taksimetre çok ucuz kaldı. İstanbul’da trafiğin olduğu zamanlarda 900 metre yolu 30 dakikada gidiyoruz. Trafik oranı çok yüksek” açıklamasını yaptı.

NÖBETÇİ TAKSİCİ UYGULAMASI OLMALI

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Gece saatlerinde belli noktalarda iş olduğunu söyleyen Duman “Keşke gece taksilere nöbetçilik koysalar. Gece 12 ile 5 saatleri arasında taksiler dönüşümlü çalışır” yorumunda bulundu.

Eyüp Aksu – İTEO Başkanı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin aldığı kararı hukuksuz bulduklarını ve dava açacaklarını belirtti.

‘DAVA AÇACAĞIZ’

İBB’nin son taksi kararını değerlendiren Aksu “10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında ‘İstanbul’da geçimini şoförlükten sağlayan kişiler taksi alabilir’ diyor. Hisseli ya da ortaklı alamaz diye hüküm yok. İBB kanuna aykırı işlem başlattı. Buna karşı dava açacağız” dedi.

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Taksi plakası fiyatlarındaki oynaklığa yönelik olarak Aksu “Taksi plakası alım-satımı, komisyonculuğu yapanlar fiyatları manipüle ediyor” açıklamasında bulundu.

Kıyasettin Telli – Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya üzerinden sürekli olarak taksicilere saldırdığını söyleyen Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli “18 bin taksi var. 23 bin personelle İçişleri Bakanlığı incelme yaptı. 12 bin 379 bin taksi incelendi ve 73’ü ceza yemiş. Oran olarak 10 binde 6 ediyor. CİMER’den aldığımız bilgiye göre İETT’den gelen yolcu şikâyet sayısı yıllık 1.5 milyon civarında. İBB Başkanı sosyal medyadan taksicilere saldırıyor. İmamoğlu inşaattan 50 ortak bir araya gelip ev alabilirsiniz ama taksi plakası aldırtmayacağım diyor” dedi.

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TAKSİCİLERLE İLGİLİ YÖNERGE VAR

Telli “İBB’nin taksi şoförleriyle ilgili yönergesi var. Acil yardım, ilk müdahale, coğrafi konum, İngilizce gibi… Seçimde ulaşım akademisi sözü veren Ekrem Bey bırakın akademiyi bu zorunlu eğitimlerden tek seans eğitim vermedi. İBB, emniyet, jandarma ve esnaf odası komisyon kuracak, gelen şikayetler karara bağlanacaktı. İmamoğlu komisyonu kurmadı” şeklinde konuştu.

TUDES UYGULANMIYOR

Taksicilere yönelik ceza puanları olduğunu belirten Telli “Ceza puan cetvelimizde TUDES’te 17’nci maddede diyor ki, ‘Fazla ücret alan, taksimetre açmayan şoförün kartı süresiz iptal edilir.’ Bizim de odamızın denetim yetkisi olmadığı için araçlarımızda çalışacak olan şoförlerin kimler olacağını İBB belirliyor. Bu kişiler suç işlediğinde İBB ceza puanını neden uygulamıyor? İmamoğlu, koruduğu kötü şoförler üzerinden taksi plakası rantı elde etmeye çalışıyor.” dedi.

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‘BİZ OTOBÜS ALIP ÇALIŞTIRAMAYIZ’

Tell “Biz bir otobüs alıp İETT hattında yolcu taşıyamayız. Bu hak İBB’nin elinde. 81 ilimizde taksi işleten belediye yoktur. İhale ile şoför esnafına verilmiştir. UKOME üyeleri siyasi parti temsilcilerinden oluşmamaktadır. Kurum ve bakanlık temsilcilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla imza atanlar da tazminat ödeme hasıl olacağı için 5000 yeni taksi plakası çıkmasını uygun görmemekteler. UKOME’de reddedilen taksi plakası hukuk dışı uygulaması dışında reddedilen ikinci bir madde yoktur.” yorumunda bulundu.

‘İBB, OTO CENTER İLE ELELE ÇALIŞIYOR’

Plaka fiyatları konusunda da yorumda bulunan Telli “Galerilerin elinde açıkta belki plaka olduğundan dolayı fiyatları düşürmek için İBB ve Oto Center’ın elele çalıştığını düşünüyoruz. İBB faaliyet raporuna göre 2019 yılında 608 adet, 2020 yılında da 773 adet taksi satışı söz konusu olmuş. Devlet her alım satımda ortalama 100 bin lira vergisi almakta. İmamoğlu’nun bu girişimi kamu zararına neden oluyor. Araç satışından elde edilecek 100 bin liralık vergi geliri elde edilemeyecek.” dedi.