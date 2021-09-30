'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...

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Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızı kabusa çeviren koronavirüs salgını, insanları toplu taşıma araçlarından uzaklaştırdı. İmkanı olanlar kendi araçlarını kullanmaya başladı. Ancak kentteki yoğun trafik yüzünden bu da çözüm olmadı. İstanbulluları canından bezdiren 'taksi bulamama' çilesi de tüm bunlara eklenince, insanlar alternatif arayışlarına girdi





MOTOSİKLET SATIŞLARI ARTTI

İstanbul yollarında arttığı gözlenen motosikletler resmi raporlara da yansıdı. TÜİK rakamlarına göre; Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlardan motosikletin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'den yüzde 31'e yükseldi.

Trafiğe çıkan araçlar içerisinde yıldan yıla kullanım oranı artan motosikletlerin büyük bir çoğunluğunun ise İstanbul'da kullanıldığı gözlendi.





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KİMİ VİRÜSTEN KORKTU KİMİ TAKSİCİYE KIZDI

İstanbul'da yaşadığı için 'zorunlu motorcu' olan isimlerden birisi de Kadir Atmaca. Daha önce toplu taşıma araçlarını ve taksi kullandığını belirten 27 yaşındaki Kadir Atmaca, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Esenler'de oturuyorum. Sarıyer'deki ofise metro ile gidiyordum. Zaman zaman taksi kullanmam da gerekiyordu. Geçtiğimiz kış işe geç kaldım. Evimin yakınındaki tüm durakları aramama rağmen taksi bulamadım. Ben de hemen gidip banka kredisi ile motosiklet satın aldım. Artık ne metronun yoğunluğu ile ne de taksicilerle uğraşıyorum."



TAKSİ ORTAKLIĞINDAN MOTOSİKLET ARKADAŞLIĞINA

Fındıkzade'de ikamet eden Gökçe Çetin ve Mustafa Aygeç'in hikayesi de benzer. Birisi Cihangir diğeri Çemberlitaş'ta çalışan iki komşu, her gün işlerine metro ile gidip geliyordu. Pandemiyle birlikte taksiye geçiş yapan ikili, son aylarda şiddetini artıran 'taksi çilesi' sonrası radikal bir karar aldı.

Birlikte motosiklet satın almaya karar veren iki arkadaş, aylardır işlerine motosikletleriyle gidip geliyor.

Motosiklet kullandıktan sonra trafik çilesinden de kurtulduklarını anlatan Çetin ve Aygeç ise deneyimlerini şu sözlerle anlattılar:

"Hem hijyenik hem ekonomik. Günün isteğimiz saatinde motorlarımızla istediğimiz yere gidebiliyoruz. Tek sıkıntımız otomobil sürücülerinin dikkatsizliği. Ama tüm olumsuz yanlarına rağmen geç tanıştığımız motosiklet tutkusundan artık kolay kolay vaz geçemeyiz."

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52 yaşındaki Arif Aydın da İstanbul trafiğinin 'motosikletçi' yaptığı isimlerden.

"Kısa mesafede iyi oluyor, motoru çok rahat kullanıyorum. Araba ile İstanbul trafiğine girmek zor oluyor. Motorla özellikle acil bir işiniz varsa gideceğiniz yere çok çabuk gidiyorsunuz. Mesela araba ile gün içerisinde 2 yere gidiyorsanız motorla 10 yere uğrayabiliyorsunuz."





"ARKADAŞLARIMI TEŞVİK EDİYORUM"

29 yaşındaki Bahadır Akın ise şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşıyoruz, burada araba demek eziyet demek. Araba ile yola çıktığınızda mutlaka trafiğe takılıyorsunuz. Motorun hareket imkanı daha geniş olduğu için olabildiğince trafikten kaçabiliyorsunuz. Bir de baktığımızda motor, arabadan daha uygun bir taşıt. Çevremdeki arkadaşlarımı da kullanım kolaylıklarını anlatarak, motosiklet almaya teşvik ediyorum."

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SADECE MOTOSİKLETLER DEĞİL! İŞTE ULAŞIMDA YENİ TREND

Koronavirüs salgınıyla birlikte; saatlik kiralanabilen elektrikli scooterlar, saatlik kiralanabilen otomobiller ve 'motortaksi'ler de yeni 'ulaşım trendleri' arasına girdi. Özellikle İstanbul'da kullanımı günden güne artan yeni ulaşım biçimlerinden birisi de 'saatlik kiralanabilen' araçlar.

Birçok marka geliştirdikleri uygulamalarla insanlara hizmet veriyor.

SALGINLA BİRLİKTE BÜYÜYEN SEKTÖR

Bu uygulamalar arasında bulunan, günlük ve saatlik araç kiralama sistemi MOOV'un bağlı olduğu şirketin Genel Müdürü Emre Ayyıldız dikkat çeken rakamları paylaştı. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde uygulamayı indirenlerin sayısının 3 milyonu geçtiğini belirten Ayyıldız, bu grafiğin temel nedeni olarak koronavirüs salgınını gösteriyor.



İŞE GİDİP GELMEK İÇİN ARAÇ KİRALAYANLARIN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

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Firma olarak yaptırdıkları anketin sonuçlarını da paylaşan Ayyıldız "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde müşterilerimizin yüzde 61’i işlerine gidip gelirken tercih ettiğini söyledi. Anket çalışmamıza katılanların yüzde 43’ü bizi, araç bulmanın kolay olmasından ve hızlı bir şekilde kiralama yapılabilmesinden dolayı kullandığını belirtti.

24 MİLYON ARAÇ YOLLARDA... MOTOSİKLET ŞİMDİLİK ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2021 raporuna göre; 24 milyon 256 bin 741. Bunların 13 milyon 172 bin 111'ini otomobiller, 3 milyon 961 bin 475'ini kamyonetler, 3 milyon 520 bin 562'sini ise motosikletler oluşturuyor.

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'OTOMOBİL SATIŞLARI DA DÜŞÜŞTE'

İstatistiklere göre; tüm bunlara bağlı olarak otomobil satışlarında ise geçtiğimiz yıllara göre düşüş yaşandığı gözleniyor. İkinci el otomobil pazarında da bir düşüş yaşandığını belirten ve bu durumu Hürriyet.com.tr'ye yorumlayan Otomotiv Uzmanı Erol Şahin "Aslında pandemi dönemi dediğimiz şey 2020 yılının şubat ayı başlayıp bugüne kadar süren bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. 2020'in ekim ayından bu yana ikinci el araç pazarında bir düşüş gerçekleşiyor. Piyasa bu dönemde tepe taklak oldu. İkinci el otomobil pazarının son 11 ayının 10 ayında sürekli bir düşüş gözlemledik ve bu durum da hala devam ediyor" dedi.

Pandemi ile birlikte talep artınca ve yeni araç pazarı da bulunmadığı için, ikinci el araç fiyatlarının 'acımasız' bir şekilde yukarıya çıktığını belirten Şahin "Son 17 ayda ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışı yüzde 100'ü buldu. Genç ikinci el araçlar ile sıfır araba fiyatları arasında bir fark kalmadı. Haliyle insanlar neden sıfır araba parasına ikinci el araba alıyorum dedi ve piyasa da haliyle gerilemeye başladı" tespitinde bulundu.

İkinci el pazarındaki duruma değinen Şahin "Bu zamana kadarki 8 aylık dönemde yüzde 24,27'lik bir küçülmemiz var. Pazarımız, ağustos ayında yüzde 7, temmuz ayında yüzde 35,5 küçüldü. Son 12 aydaysa bu daralma yüzde 24,2" diye konuştu.