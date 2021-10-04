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Sumak bitkisinden 80 milyon liralık gelir

#Sumak #Bitki#OGM
Sumak bitkisinden 80 milyon liralık gelir

Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan ve 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak, 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon lira katkı sağladı.

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OGM’den yapılan yazılı açıklamada, tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve envanter çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Bunlardan bir olan sumak bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tekstil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak kullanıldığı kaydedildi. Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

TİCARET HACMİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Anadolu’daki birçok bitki türünde olduğu gibi, sumak bitkisinin de anavatanı konumunda olan Türkiye’de, OGM’ye bağlı 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık alana yayılış gösteriyor. Günümüzde insan sağlığına olan katkılarının bilinmesi, sumak tüketimine olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Güneşi seven, kuraklığa toleranslı bir bitki olan sumak, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon lira gelir sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre ticarete sunulan sumak miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI BAHARATLARINDAN BİRİ

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Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen hemen her yerde yetişen sumak, ağırlıklı tıbbi alanda ve baharat olarak kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen ve oldukça değerli bir bitki olan sumak, çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahip. Ayrıca yüksek vitamin ve mineral içeriği olan bu bitki, kan durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcı olarak kullanılıyor.

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#Sumak#Bitki#OGM