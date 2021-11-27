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Son dakika... Yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 oldu

#Yeniden Değerleme#Vergi#Ekonomi
Son dakika... Yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak tespit edildiğini açıkladı. Devletle ilişkili olan tüm vergi, harç, prim ödeme, trafik cezası gibi işlemlerde artış yüzde 36.20 olacak.

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Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı kararını açıkladı. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince bundan sonra tüm vergi, prim, harç, ceza gibi işlemlerde yüzde 36.20 oranında artış yaşanacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

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Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

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Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

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Son dakika... Yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 oldu

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