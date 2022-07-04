Son dakika... TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: Memur, memur emeklilerinin zam oranı netleşti

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TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

MEMUR, MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NETLEŞTİ

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

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Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %64,42, AYLIK %4,20 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.

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UZMAN İSİMLER CNN TÜRK'TE DEĞERLENDİRDİ

Ekonomi Yazarı Sadi Özdemir ve Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, CNN TÜRK canlı yayınında enflasyonu değerlendirdi.

İşte Ekonomi Yazarı Sadi Özdemir'in açıklamaları...

Enflasyon yaşandı, şimdi zam olacak. Şu anda yaşadığımız yüksek enflasyon, maliyet enflasyonu. Maliyetler tarafı sadece Türkiye'ye bağlı bir konu değil. Ortada küresel bir yüksek enflasyon dönemi var. Baz etkisiyle enflasyon yükseliyor, baz etkisiyle de düşebilir. Baz etkisi hesaplamada aynı türden giren veridir. Aralık'ta yaşadığımız kur atağından yaşanan zamlar bizden kaynaklanıyor.

Sonrası küresel enflasyon etkisi. Enerjide biz ne yapabiliriz ki... Son zamanlarda petrol hariç belki emtiada düşüşler yaşanıyor, gıdada belki önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Eylül ve Ekim enflasyonunda muhtemelen yıllıkta zirveyi görmüş olabiliriz. Baz etkisi dediğimiz rakam kendiliğinden oluşmuyor. Küresel olarak baktığımızda enflasyonumuzda ne kadarı bizden ne kadarı kaçınılmazdı tespit ettiğimizde tahminim 3'te biri bizden...

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"ÇALIŞANLARIN ENFLASYON ARTI ZAM ALMASININ DOĞRU OLDUĞUNU SAVUNUYORUM"

Söylemle enflasyon düşmez sadece asgari ücret ekseninde vazgeçtiği vergiler kamunun gelir ve damga vergisi. Daha önce KDV'lerden vazgeçildi. Krediler tarafında tüketici, konut ve ticari kredilerde talep tarafında da regülasyon çabası gördük. Kur korumalı mevduat olmasaydı savaş başladığında Türkiye'de çok başka bir oran çıkardı. Bence başarılı oldu. Çalışanların enflasyon artı zam almasının doğru olduğunu savunuyorum.

Gıda ve alkolsüz içecekler dediğimiz ürünlerde aylık bazda artış TÜFE ortalamasının yarısı kadar artmış vaziyette ama yıllık ortalamanın üzerinde. Enflasyon yüksek oldu, bütçeyi sıkı tutalım kamu için söylüyorum, ücretlerden kısalım. Böyle bir politika olmaması en doğruydu. Şu ana kadar bu mücadele iyi.

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Yıl sonu tahminim Kasım ve Aralık enflasyonları belli olduğunda tekrar 60'lara döneriz diye düşünüyorum. Geçen hafta Demir Çelik'te çok büyük bir çete ortaya çıkarıldı. Denetim dediğimiz sektör sektör bu yapıları ortaya çıkarmakla ilgili olmalı. Şu anda her vesileyle zam yapma dönemi büyük oranda geçmiş olmalı. Emtiada girdi maliyetlerinde düşüş var. Vatandaş da tüketici olarak mücadele etmek zorunda. Tüketici derneklerini hatırlatmak istiyorum, lütfen bu dönemde daha aktif olsunlar. Vatandaş lehine çalışmalılar.

Ne yaparsanız yapın bu fırtına bir ya da 1.5 yıl sürecek. Maliyet tarafında hala kamunun yapabileceği şeyler nelerdir. Üretime dönük hem tarımda hem de sanayide üretimi arttıracak ama maliyetleri de azaltacak önlemlere odaklanmamız gerekiyor.

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İşte Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın açıklamaları...

Memur ve memur emeklisine devletimiz aslında pozitif ayrımcılık yapıyor. En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 15 TL'ye tekabül ediyor. Esnaf emeklisinin en düşüğü 4 bin 149 TL'ye çıkıyor. Bağ-kur emekli maaşı 4 bin 197 TL oldu. Yaşlılık artışları ve diğerleri de arttı

1 Temmuz 2023 maaşından yüzde 40'lık bir artış olacak. 1 Ocak 2023'te enflasyon farkı ve ek göstergeden kaynaklanan maaş farkı var. Memur ve memur emeklimiz burada katmerli bir maaş artışına kavuşacak. Vedat Bilgin EYT ile ilgili çalışmamız başladı dedi. EYT de seçim öncesinde bitirilmiş olur. Bundan sonra yeni düzenleme şu olacak. Kamu işçilerinin durumu. Seçim öncesi bu sorunlar çözülmeye devam eder. Yüzde 40'ın üzerine yüzde 2 sosyal refah düzenlemesi bekliyoruz.

Temmuz ayında başlarız vergi dilimine girdim şeklinde. Devlet bunu uzun süreye yaydı. Ücretlilerin bundan da kazancı var. Yıl sonu enflasyon beklentim yüzde 80'ler civarında. Ama sene sonu itibariyle muhtemelen düşecektir. Gıda fiyatlarında artış yaşandı. Hal yasasının çıkarılması gerekiyor. Stok denetimleri yapıldı, daha da sıkılaştırılması gerekiyor.

Yıl sonu enflasyon beklentim yüzde 80'ler civarında. Ama sene sonu itibariyle muhtemelen düşecektir. Gıda fiyatlarında artış yaşandı. Hal yasasının çıkarılması gerekiyor. Stok denetimleri yapıldı, daha da sıkılaştırılması gerekiyor.