Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

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Memuriyetten emekli olanlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı oranı kadar maaşlarına zam alıyordu. Bu yıl da Temmuz ayı geldi ve son enflasyon rakamına göre memur emeklileri maaşlarına zammı hak etti.

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Haziran’da enflasyon yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Hesaplamalara göre memurlar 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 41,69 oranında zam almaya hak kazandı.



Memur emeklileri maaşlarının bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor.