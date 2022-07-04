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Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

#Memur#Emekli#Maaş
Burak TAŞÇI

Milyonlarca memur emeklisi maaşlarına gelecek zammı bekliyordu. İşte Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur emeklilerinin netleşen zamları…

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Memuriyetten emekli olanlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı oranı kadar maaşlarına zam alıyordu. Bu yıl da Temmuz ayı geldi ve son enflasyon rakamına göre memur emeklileri maaşlarına zammı hak etti.

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Haziran’da enflasyon yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Hesaplamalara göre memurlar  6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 41,69  oranında zam almaya hak kazandı.

Memur emeklileri maaşlarının bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları

Son dakika… İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları






























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#Memur#Emekli#Maaş

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