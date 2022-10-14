Son dakika... TOKİ Başkanı CNN Türk'te... En çok gelen soruları yanıtladı: Müşterek arsa daha avantajlı

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa kampanyasına başvurular hızla devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut kampanyaya ilişkin CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bulut "Müşterek ve müstakil arsalar var. Müstakillerin sayısı yüzde 20 oranında. Eğer 1000 konutluk arsa planladıysak bunun 200 tanesi müstakil. Vatandaşlarımıza şunu önermek isterim. Müşterek parsellere başvurmaları tahsisi onlar için kolaylaştırır. Müşterek daha avantajlı" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları şöyle:

Sadece mesken değil, tamamen yaşam alanı haline gelmiş olacak. Kampanya Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon vatandaş başvuruda bulundu. İlk günlerdeki yoğunluk şu anda yok. 7,5 milyonun içinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olan kişiler 4 milyon 721 bin 831 kişi.

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Bu proje açıklanır açıklanmaz, proje nasıl yapılacak. Bunu detaylı olarak açıkladık. Özellikle yılbaşına kadar başlaması söylenmişti. İhaleleri yapmaya başladık. Bugün 2 tane ihale gerçekleştirdik. İnşaatlar hızlıca başlıyor.

Arsa sayısı ilk açıklandığında 100 bindi. Hem konuta gelen talep hem de arsaya ilişkin talepler olunca Cumhurbaşkanımız bu sayıyı 1 milyona çıkardı. Başvuruları almaya başladık. 81 ilimizde olacak. Bazı illerin il merkezlerinde olmayabilir, ilçelerinde olacak. Bütün dağılım illerin genelinde nüfusa bağlı olarak dağıtıldı.

"ARSAYA 181 BİN 858 BAŞVURU YAPILDI"

Arsadan hak kazanan kardeşlerimiz de kendilerinin ilerideki konutlarının süreçlerini tanımlamış olacak. Arsa başvurularını bugün itibarıyla biz de çıktık bakanımızla. Müracaat sayısı artmaya başladı. 181 bin 858 başvuru oldu. Arsa ve konuta başvurulabiliyor, hangisi çıkarsa onu tercih edecekler. Vatandaşa tahsis ve konut imkanı sağlamak için görüyoruz. Bu sosyal konut meselesi yıllara sari bir mesele.

"MÜŞTEREK DAHA AVANTAJLI"

Müşterek ve müstakil arsalar var. Müstakillerin sayısı yüzde 20 oranında. Eğer 1000 konutluk arsa planladıysak bunun 200 tanesi müstakil. Vatandaşlarımıza şunu önermek isterim. Müşterek parsellere başvurmaları tahsisi onlar için kolaylaştırır. Müşterek daha avantajlı.

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Büyükşehirlerde merkez ilçeleri bütün kabul ettik. O ilin merkez ilçelerinden herhangi birinde arsa başvurusu yapabilirler. Ankara'nın Nallıhan ilçesi var. Nallıhan'a başvurmak için Nallıhan'da yaşamak ya da nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Nallıhan'da yaşayana da sınır getirelim, Ankara'ya başvuramasın.

"İLK İŞ YERİME 33 BİN 569 BAŞVURU"

İlk iş yerimde başvuru sayısı 33 bin 569 kişi. Evle alakası yok, arsayla da alakası yok. Evi var, orada yaşıyor, iş kurması gerekiyor. Ev iş kurmasına mani olmadığı için iş yerine başvuru şansı veriyoruz. İş yeri olmayan kişilerin başvurması gerekiyor.

İnşallah konutlar da çıkar. Arsadan olurlarsa beraber önümüzdeki süreçte bu süreci vatandaşımızla yürüteceğiz.

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"ZEMİN +5'İ GEÇMEYECEK"

Altyapıyı biz sağlıyoruz. Proje desteği verebiliriz. Araziden dolayı bodrum kat olursa oluyor. Son 3 yıl ağırlıklı olmak üzere başlayan bir süreç vardı. Yatay mimariye dönük. Artık zemin +5 demeyeceğim. Görünür zemin +5'i geçmeyecek konutlar yapmıyoruz.

694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SPK'ya bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz. Arsalar yine yüzde 40'a yakın oranda sübvanse edilecek. Altyapılarını düşünürseniz yüzde 60-70'lere varan dolaylı sübvanse olacak.

10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler.

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3 bölgede arsa fiyatlarıyla ilgili çalışma sunacağız. Ankara Gölbaşı'nda arsa fiyatımız müşterek 157 bin 500 lira. Müstakil fiyatı 350 metrekare 280 bin, 500 metrekare olanı 400 bin lira olacak. Diyarbakır'da müşterek 225 bin lira, müstakil ise 315 ve 450 bin. Yüzde 30 indirimli fiyatlar bunlar. Ortalama 1,3 emsal esas alınıyor. En düşük emsal 1. 1'le 1,5 arasında değişiyor. Ortalama emsal hesabımız 1,3. Müstakil parsellerde en fazla 0,30'luk yapılaşma yapılıyor.

Altyapı sorumlulukları yerine getirildikten sonra 1 yıl içinde inşaata başlayıp ikinci yılda su basmanına çıkmaları lazım.