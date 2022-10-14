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Biden'a soğuk duş... ABD bu sözlerle çalkalanıyor

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#Biden#ABD#Dünya
Bidena soğuk duş... ABD bu sözlerle çalkalanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 11:23

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın ABD açıklaması ülkede soğuk dış etkisi yarattı. Ülke basını 'Biden diz çöktü' manşeti ile ABD Başkanını tabiri caizse yerden yere vurdu.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın ABD açıklamasının yankıları sürüyor.

Bakanlık dün ABD yönetiminin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararının bir ay ertelenmesini istediğini duyurmuş ve söz konusu ertelemenin 'olumsuz ekonomik sonuçları' olacağının altını çizmişti.

Bu açıklama ABD kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı.

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New York Post (NY Post) bu gelişmeyi 'Biden petrol için OPEC'e yalvardı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Suudi Arabistan, sekiz aydan kısa bir süre içinde üçüncü kez, dünya sahnesinde Başkan Joe Biden'ı kasten küçük düşürdü' denildi.

NY Post haberde şu yorumda bulundu;

'Biden, Mart ayında Suudilerin telefonlarına cevap vermesini sağlayamadı. Ağustos ayında krallığa kişisel bir ziyarette bulundu ve onlardan petrol üretimini artırmalarını istedi ve onlar reddetti. Ve Perşembe günü, Suudiler kışkırtıcı bir şekilde Biden yönetiminin petrol üretim kesintilerini ara seçimlere kadar ertelemelerini istediğini doğrulayan bir bildiri yayınladı.'

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC, bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu kararın ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını eleştirerek, 'Üretim kesintisi Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak' demişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise dün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirtmiş ancak petrol üretiminde azaltmaya giden kararın ekonomik sebeplerle alındığının altını çizmişti.

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