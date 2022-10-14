Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın önünü hep birlikte açalım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Erdoğan "2023'te Türkiye Yüzyılının önünü hep beraber açalım. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Zeytinburnu'muza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Millet bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Her Millet Bahçesi gibi burada da kütüphane yer almaktadır. Bir süredir sizlere hizmet veren Beştelsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini, akşamları cıvıl cıvıl yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz.

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Dün akşam Astana'dan geldim, ondan önce Semerkand'daydım, Yine yakında Semerkand'a gidiyorum. Ardından Endonezya'da G20 zirvesine katılacağım. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. Beştelsiz Millet Bahçemizin ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçenleri kutluyorum.

Milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını da ifade etmek isterim. Millet bahçemizin içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz Şehidimiz Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yad ediyorum.

"İSTANBUL DÜNYANIN GÖZDE ŞEHRİDİR"

Rabbimden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum. Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin.

Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda ilk evim ilk iş yerim adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefiyle yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış hükümet olarak bu kampanyayla milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane büyükşehir var. Büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz bunu söyleyin. KİPTAŞ'ı kurdum ve İstanbulumuza özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık. Bu süreç devam ediyor. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken çocuğu mu torunu mu bilemem onu nasıl SSK'lı yaptı onu sorun. Bunlar tacizdir, yoksulluktur, yolsuzluktur.

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Bu çerçevede Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2867 konut, 151 dükkan inşa ettik. İşte güzellik karşımızda. İnşasında sona gelinen 286 konut, 14 iş yeri yapılıyor. Kendiliğinden çöken Kuran Apartmanı'ndaki hak sahiplerini kapsayacak şekilde inşaata başladık.

Yavaş ilerleyen İETT Blokları alanındaki dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Zeytinburnu'na değer katıyoruz. Osmanlı'dan Cumhuriyete, son dönemlerde de İstanbul'un önemli ticaret, kültür ve inanç merkezi olmaya devam etmiştir.

"YAPTIĞIMIZ SİYASETİN TEK ADI VARDIR: ESER VE HİZMET SİYASETİDİR"

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İstanbul'un her ilçesinde yaşanan çarpık kentleşme ürünü sorunlar Zeytinburnu'nda da görülmüştür. Yaptığımız yatırımlarla bu sıkıntılı dönemin izlerini siliyor, modern Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz. Biz 94 yılında İBB Başkanı seçildiğimiz günden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz olarak görüp takip ediyoruz. 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız siyasetin tek adı vardır: Eser ve hizmet siyasetidir.

Milletimiz yıllarca tek parti faşizminden, darbecilerin hakkını hukukunu gasp etmesinden bizar olmuştur. Demokrasi ve kalkınma adımlarıyla makus talihi değiştirdik.

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"2023'TE TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNÜNÜ HEP BERABER AÇALIM"

Önce ülkemizi hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleriyle buluşturduk. 2053 vizyonumuzla çıktık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz. İnsanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan spor erişme sıkıntısı vardı. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü görme hissetme hayali vardı, bunu da sağladık mı? Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız ortada mı? Her geçen gün daha iyiye gidiyor muyuz? Ülkenin dünkü meselelerini çözen irade olarak CHP nedir çöp, çukur, çamur. 2023'te Türkiye Yüzyılının önünü hep beraber açalım. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Öyleyse kardeşlerim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Emin olun gerisi kendiliğinden gelecektir.