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Son dakika! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Para cezası uygulanacak

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#Ticaret Bakanlığı#Otomobil#Araç
Son dakika Ticaret Bakanlığı duyurdu: Para cezası uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 18:45

İkinci el araçlara ilişkin düzenlemeyi dolanmaya çalışanlara karşı yeni bir düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakanlığı, Dün gece Resmi Gazete'de ikinci el otomobile ilişkin yayımlanan düzenlemeyi dolanmak için çeşitli oyunlara giren ilan verenlere karşı yeni bir adım attı. Bakanlık, watış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacağını duyurdu. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"300 BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLECEK"

Kamuoyunun malumları olduğu üzere, 06.07.2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

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"TAŞIT İLAN FİYATLARININ SIFIR ATILARAK GİRİLDİĞİ VEYAHUT GÜNCELLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.
Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

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Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir.

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#Ticaret Bakanlığı#Otomobil#Araç

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