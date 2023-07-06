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Son dakika haberi: İkinci el aracın sıfırdan pahalı satılmasını yasaklayan karar Resmi Gazete'de

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#İkinci El Araç#Resmi Gazete#Sıfır Araç
Son dakika haberi: İkinci el aracın sıfırdan pahalı satılmasını yasaklayan karar Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 01:24

İkinci el araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci el aracın sıfır araçtan pahalı satılması 2024'e kadar yasaklandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacak.

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İLAN VERİLMESİNE ARACILIK EDENLER BAKANLIĞA BİLDERECEK

Yapılan değişikliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

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Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak.

Yönetmelik 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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#İkinci El Araç#Resmi Gazete#Sıfır Araç

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