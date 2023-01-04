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Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30'luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

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#Emekli#SSK#Bağ-Kur
Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 13:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kurlu emeklileri ilgilendiren enflasyon rakamları dün açıklanmış ve zamlar netleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının yüzde 30 olarak güncellendiği duyurdu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum" dedi.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.

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Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı değişti... Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30luk zammın müjdesini verdi... İşte yeni maaşlar










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#Emekli#SSK#Bağ-Kur

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