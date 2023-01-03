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Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

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#Emekli#Dul#Yetim
Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 10:29

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dul ve yetimleri aylıkları yüzde 15,39 oranında artacak. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte net zam belli olacak.

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Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında zammı hak etmiş oldu. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte net zam belli olacak.

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Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin alacağı maaşları sizleri için derledik.

İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu


Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu






























 

 

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#Emekli#Dul#Yetim

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