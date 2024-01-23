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Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat! Zam oranÄ± yüzde 49.25'e yükseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#SSK#BaÄŸ-Kur#Emekli
Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±
Burak TAÅžÃ‡I
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 22:56

Milyonlarca SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklisini ilgilendiren ek maaÅŸ zamlarÄ± yeniden belirlendi. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, tÃ¼m emeklilerin maaÅŸ zammÄ±nÄ±n yÃ¼zde 49.25'e yÃ¼kseltildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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Emeklilerin maaÅŸ zamlarÄ± yeniden dÃ¼zenlendi.Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 49,25'e yÃ¼kseltildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan IÅŸÄ±khan, "SSK ve BaÄŸ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldÄ±klarÄ± zam oranÄ± aynÄ± deÄŸildi. Buradan emeklilere de bir mÃ¼jde vermek istiyorum. SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ocak ayÄ± itibarÄ±yla yÃ¼zde 49,25'e yÃ¼kseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatÄ±rÄ±lacak" diye konuÅŸtu.

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BÃ¶ylece tÃ¼m hesaplamalar da deÄŸiÅŸmiÅŸ oldu. SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklilerinin alacaÄŸÄ± zamlarÄ± kuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k.

Gözden KaçmasÄ±nKÃ¶k maaÅŸ hesaplama tablosu yeniden deÄŸiÅŸti SSK ve BaÄŸkur kÃ¶k maaÅŸlar ne kadar olduKök maaÅŸ hesaplama tablosu yeniden deÄŸiÅŸti! SSK ve BaÄŸkur kök maaÅŸlar ne kadar oldu?Haberi Görüntüle

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Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Haberin DevamÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

Son dakika... SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklileri dikkat Zam oranÄ± yÃ¼zde 49.25e yÃ¼kseldi... Ä°ÅŸte kuruÅŸu kuruÅŸuna yeni maaÅŸ hesaplamalarÄ±

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#SSK#BaÄŸ-Kur#Emekli

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