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Emeklilerin maaÅŸ zamlarÄ± yeniden dÃ¼zenlendi.Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 49,25'e yÃ¼kseltildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan IÅŸÄ±khan, "SSK ve BaÄŸ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldÄ±klarÄ± zam oranÄ± aynÄ± deÄŸildi. Buradan emeklilere de bir mÃ¼jde vermek istiyorum. SSK ve BaÄŸ-Kur emeklilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ocak ayÄ± itibarÄ±yla yÃ¼zde 49,25'e yÃ¼kseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatÄ±rÄ±lacak" diye konuÅŸtu.

BÃ¶ylece tÃ¼m hesaplamalar da deÄŸiÅŸmiÅŸ oldu. SSK, BaÄŸ-Kur ve tarÄ±m emeklilerinin alacaÄŸÄ± zamlarÄ± kuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k.

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