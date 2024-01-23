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Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti! SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#Maaş#Zam
Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 22:15

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş düzenlemesi yeniden revize edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının yüzde 49.25 olacağını açıkladı. Buna göre kök maaşlarda da değişiklik yaşandı. Kök maaşı 6500 lira olan bir emekli en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın üzerinde aylık alacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" diye konuştu.

Bu gelişmeyle birlikte kök maaşlarda da değişiklik yaşandı. Yeni kök maaşları sizler için hesapladık.

2024 YILI İÇİN YENİ KÖK MAAŞLAR

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

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EMEKLİLER KÖK MAAŞLARINI BİLMİYOR

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En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

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Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

Son dakika... Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti SSK ve Bağkur kök maaşlar ne kadar oldu

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#Emekli#Maaş#Zam

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