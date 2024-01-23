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Son dakika... En düşük emekli maaşı ne oldu? Bakan Işıkhan açıkladı... İşte detaylar

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#En Düşük Emekli#Maaş#Zam
Son dakika... En düşük emekli maaşı ne oldu Bakan Işıkhan açıkladı... İşte detaylar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 22:25

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin detaylar belli oldu. Tüm emeklilerin maaş zamları yüzde 49.25'e çıkarıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında revizeye gidildiğini ve zammın yüzde 49.25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin herhangi bir güncelleme yapılmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin lirada kalırken kök maaşlar yüzde 49.25 oranında arttığı için kök maaşı yeni zamla birlikte 6500 liranın üstünde olan kişiler ek ödemeyle birlikte en düşük emekli maaşı olan 10 bin liradan daha yüksek maaş almayı hak etti. 

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#En Düşük Emekli#Maaş#Zam

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