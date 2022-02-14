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Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

#OGS#Son Dakika#HGS
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları tarafından yapılan açıklamaya göre otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücreti HGS üzerinden yapılacak. Uygulama 31 Mart tarihinde başlayacak.

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Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını açıkladı. Geçiş ücreti HGS üzerinden yapılacak.

OGS cihazları olan araç sahipleri için etiketler banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

KGM'den yapılan açıklamada "31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek" denildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

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Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

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Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

 

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#OGS#Son Dakika#HGS

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