Son dakika... Kripto paralarda yükseliş hareketi
Kripto para birimleri güçlü yükseliş trendi içine girdi. Bitcoin 50 bin dolar sınırına yaklaşırken Ethereum 16 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Ethereum'da oluşan bug sorununun ortadan kalmasıyla birlikte hafta sonundan itibaren yükseliş ivmesi görüşmeye başladı. Dolar endeksindeki gerileme kripto paraları destekledi ve yükseliş yaşandı.
Bitcoin 49 bin 858 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 50 bin dolar psikolojik sınırına yerleşti. Bitcoin saat 07:38 itibariyle 49 bin 463 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ETHEREUM PRİMLİ SEYREDİYOR
Bug sorununun çözülmesinin ardından Ethereum'da yükseliş yaşanmaya başladı. Yukarı yönlü ivmelenme ile birlikte 3840 doları gören Ethereum 16 Msyıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Saat 07:38 itibariyle Ethereum 3757 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Cardano, Dogecoin de Ethereum gibi güçlü seyreden coinler arasında yer alıyor.