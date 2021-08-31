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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ethereum'da bug sorunu

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Son dakika... Ethereum'da bug sorunu

Dünyada kripto paralar arasında Bitcoin'den sonra en etkilisi olan Ethereum'a hacker saldırısı gerçekleşti. Hackerların tespit ettiği bug nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandı.

Kripto paralarda hacker sorunu ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci kripto parası Ethereum'da geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğmuştu.

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Ethereum geliştiricileri bug için yama yayınlasa da Ethereum ağının yarısından fazlası bu durumdan etkilenmiş ve ağda çalkantıya neden olmuştu. 23 Ağustos'ta Ethereum'un fiyatı 3341 dolarken 26 Ağustos'ta fiyat 3046 dolara kadar gerilemişti.

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Kullanıcıların yamayı kullanma oranı arttıkça sorun çözüme kavuşuyor. Dün gece itibariyle Ethereum'un fiyatı 3270 doları aştı. Saat 07:39 itibariyle 3253 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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