Son dakika... Kripto paralarda sert düşüş

Haberin Devamı

Kripto para piyasaları rekor seviyelerden uzaklaşmaya başladı. Ekim ayı ile başlayan güçlü yükseliş dönemi ABD Başkanı Joe Biden'ın attığı imza ile son buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Bu da kripto para işlemi yapanlar için yükümlülük getireceğinden kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin öncülüğünde başlayan düşüş Ethereum'la devam etti genel olarak kripto para piyasalarına yayılmaya başladı.

Gözden Kaçmasın Avusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da ev Haberi Görüntüle

TÜM BROKERLAR RAPORLAMA ZORUNLULUĞUNA GİRDİ

ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla resmen yürürlüğe giren yasa ile vergi idaresi IRS için aracı kurum, broker tanımını genişletiyor. Tüm brokerlar bundan sonra cari vergi yasası çerçevesinde işlemlerini zorunlu olarak raporlayacak.

KRİPTO PARA MADENCİLERİ DE ENDİŞELİ

Haberin Devamı

Piyasa katılımcıları, yapılan geniş tanımın kripto para madencileri ve piyasanın diğer taraflarını IRS'in raporlama zorunlulukları kapsamına sokacağından endişe ediyorlar.

Gözden Kaçmasın Elon Musk satışlarını devam ettiriyor Haberi Görüntüle

BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

Lider kripto para birimi Bitcoin 63 bin dolar desteğinde tutunamadı ve düşüşünü sürdürdü. Gün içinde en düşük 60 bin 390 dolara gerileyen Bitcoin en yüksek de 64 bin 26 doları gördü. Saat 07:42 itibarıyla Bitcoin yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 61 bin 331 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, 63 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin fiyatının 57-60 bin dolar aralığına kadar çekilebileceğini iddia ederken teknik göstergelerin hala boğa piyasasına işaret ettiğini de vurguluyorlar.

ETHEREUM'DA DA KAYIP BÜYÜK

Kripto para birimi Ethereum 4865 dolar ile gördüğü tarihi zirve sonrasında sert düşüşe sahne oldu. Ethereum Biden'ın imzaladığı altyapı tasarısı ile birlikte yüzde 5'e yakın kayıpla 4346 dolar seviyesinde işlem görüyor.