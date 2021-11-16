Son dakika... Elon Musk satışlarını devam ettiriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Aşısızları eve kapatıyorlar Avrupada yeni kısıtlamalar: Cezası dudak uçuklattıAşısızları eve kapatıyorlar! Avrupa'da yeni kısıtlamalar: Cezası dudak uçuklattı#Avusturya
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
Lütfü Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek miLütfü Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek mi?#Lütfü Türkkan
Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olayBirbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
Putin düğmeye bastı... NASA kırmızı alarm verdiPutin düğmeye bastı... NASA kırmızı alarm verdi!#Rusya
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
Yemeksepeti hacklendi iddiası... Açıklama geldi: Fidye talebinde bulundular'Yemeksepeti hacklendi' iddiası... Açıklama geldi: Fidye talebinde bulundular#Yemeksepeti
Altın fiyatlarında neler oluyor Yine rekor kırıldıAltın fiyatlarında neler oluyor? Yine rekor kırıldı#Altın
Osman Öcalanın ölümü HDPde nasıl karşılandı Derin sessizliğin nedeni budur...Osman Öcalan'ın ölümü HDP'de nasıl karşılandı? Derin sessizliğin nedeni budur...#Osman Öcalan
Karadağ maçına saatler kala herkes bunu konuşuyor İntihar olur...Karadağ maçına saatler kala herkes bunu konuşuyor! "İntihar olur..."#A Milli Takım
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Gökhan Çıra, Selin Ciğerciyi çabuk unuttuGökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu#Gökhan Çıra
Ehliyet gitti, şoför geldiEhliyet gitti, şoför geldi#Defne Samyeli
Kavga yeniden alevlendi Ben onları tercih ediyor muyumKavga yeniden alevlendi! 'Ben onları tercih ediyor muyum'#Bülent Ersoy
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Elon Musk satışlarını devam ettiriyor

#Elon Musk#Tesla#Hisse
Son dakika... Elon Musk satışlarını devam ettiriyor

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk payının satışını sürdürüyor. Musk satışları vergi ödemek için gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Milyarder iş adamı Musk 930 milyon dolarlık daha hisse satışı yaptı.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyon kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödemesi ortaya çıkıyor.

Gözden Kaçmasın

ABDde Volkswagene şok Mahkeme başvuruyu reddettiABD'de Volkswagen'e şok! Mahkeme başvuruyu reddettiHaberi Görüntüle

934 BİN HİSSE SATTI

Musk, 2.1 milyon hisse opsiyonunu 6.24 dolar fiyattan kullanmasının ardından 934 bin 91 adet hisse senedini sattı. 8 Kasım'da da 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin hisseyi 1.1 milyar dolara satmıştı.

Gözden Kaçmasın

Profilo’nun fişini avukatı çektiProfilo’nun fişini avukatı çektiHaberi Görüntüle

YÜZDE 10'UNU SATACAK

Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.

Gözden Kaçmasın

Avusturya aşısızlara kapandı Ya aşı ya da evAvusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da evHaberi Görüntüle

JP MORGAN DAVA AÇTI

Haberin Devamı

ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, varantlarda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Tesla'ya dava açtı. Dev banka Tesla'dan faiz, avukatlık ücretleri ve masraflar dahil olmak üzere 162,2 milyon dolar tazminat talep etti. JP Morgan, Tesla'yı varantların yeniden fiyatlanmasına ilişkin imzalanmış sözleşmedeki şartları ihlal etmekle suçluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Tesla#Hisse

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz