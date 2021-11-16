Son dakika... Elon Musk satışlarını devam ettiriyor

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Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Milyarder iş adamı Musk 930 milyon dolarlık daha hisse satışı yaptı.

Hisse senedi alım opsiyonları kullanıldığında, opsiyon kullanım fiyatı ile hissenin adil piyasa değeri arasındaki farktan gelir vergisi ödemesi ortaya çıkıyor.

934 BİN HİSSE SATTI

Musk, 2.1 milyon hisse opsiyonunu 6.24 dolar fiyattan kullanmasının ardından 934 bin 91 adet hisse senedini sattı. 8 Kasım'da da 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin hisseyi 1.1 milyar dolara satmıştı.

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YÜZDE 10'UNU SATACAK

Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.

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JP MORGAN DAVA AÇTI

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ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, varantlarda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Tesla'ya dava açtı. Dev banka Tesla'dan faiz, avukatlık ücretleri ve masraflar dahil olmak üzere 162,2 milyon dolar tazminat talep etti. JP Morgan, Tesla'yı varantların yeniden fiyatlanmasına ilişkin imzalanmış sözleşmedeki şartları ihlal etmekle suçluyor.