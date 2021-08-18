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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.08.2021 - 07:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kripto paralar için şok sözler: Dolandırıcılık, zırva, aldatma

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Son dakika... Kripto paralar için şok sözler: Dolandırıcılık, zırva, aldatma

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, kripto paraları topa tuttu. Negatif yaklaşımını devam ettiren Kashkari, kripto paraların yüzde 95'i için dolandırıcılık, aldatma, zırva ve kargaşa dedi.

Kripto para piyasaları için olumsuz yorumlar devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, kripto paraları eleştirdi.

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Kuzeybatı Pasifik Bölgesel Ekonomi Yıllık Zirvesi'nde konuşan Kashkari, "Şu ana kadar, kripto paraların yüzde 95'i dolandırıcılık, aldatma, zırva ve kargaşa" dedi. Kashkari, "Yasadışı faaliyetlerin fonlanması dışında herhangi bir kullanımlarını görmedim" dedi.

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ABD'Yİ VENEZUELA'YA BENZETTİ

Kashkari, ABD'nin komünizme doğru bir patikada gittiğini ve Venezuela benzeri bir çöküş olabileceğini iddia ederek dijital varlıklara ihtiyaç olduğunu savunanların gülünç olduklarını da ifade etti.

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