Son dakika... Kripto paralar için şok sözler: Dolandırıcılık, zırva, aldatma

Kripto para piyasaları için olumsuz yorumlar devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, kripto paraları eleştirdi.

Kuzeybatı Pasifik Bölgesel Ekonomi Yıllık Zirvesi'nde konuşan Kashkari, "Şu ana kadar, kripto paraların yüzde 95'i dolandırıcılık, aldatma, zırva ve kargaşa" dedi. Kashkari, "Yasadışı faaliyetlerin fonlanması dışında herhangi bir kullanımlarını görmedim" dedi.

ABD'Yİ VENEZUELA'YA BENZETTİ



Kashkari, ABD'nin komünizme doğru bir patikada gittiğini ve Venezuela benzeri bir çöküş olabileceğini iddia ederek dijital varlıklara ihtiyaç olduğunu savunanların gülünç olduklarını da ifade etti.

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