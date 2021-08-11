Bitcoin yükseliş trendine mi girdi? Uzmanlar yorumladı

Bitcoin fiyatları 6 gündür aralıksız yükselişini sürdürürken, dün 46 bin 674 dolar seviyesine kadar yükselerek 17 Mayıs tarihinden beri en yüksek seviyesini gördü. Yeni günde de bu seviyelere yakın seyrini sürdüren Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişin sebebi olarak, teknik açıdan önemli seviyelerin üzerine çıkması olarak görülüyor. Uzmanlar, yaşanan bu değer kazanımlarının Bitcoin fiyatlarında yeniden bir yükseliş trendinin başladığına işaret ettiğini söylerken, Bitcoin'nin yeniden 50 bin dolar seviyelerine yaklaşabileceği tahmininde bulunuyor.

En popüler kripto para birimi Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 46 bin 572 dolar seviyesini, en düşük 45 bin 248 dolar seviyesini görürken; saat 13.05 itibarıyla yüzde 1,13 oranında yükselişle 46 bin 129 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin fiyatları, 14 Nisan'da 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra; kar satışları, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerin kripto paralarla ilgili aldığı olumsuz kararların etkisi ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Tesla araçlarının satın alımında Bitcoin kullanılmasının askıya alınması ile başlayan sert satış hareketleri yaşamıştı. Bu gelişmeler sonrası Bitcoin 64 bin dolar seviyelerinden dalgalı bir seyir izleyerek 29 bin seviyelerine kadar gerilemişti.

Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Analist Yusuf Topçu, Bitcoin fiyatları üzerinde yaşanan yükseliş hareketini ve olası beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

BİTCOIN’DE TREND DÖNÜŞÜMÜ SİNYALİ

Mehmet Çoban – Bitci.com Araştırma Müdürü





Bitcoin/dolar paritesinde 6 Ağustos tarihinde 41 bin 600 dolar seviyesinin geçilmesi, teknik açıdan 2021 Nisan ortasından beri süregelen düşüş trendinin kırılmasına yönelik çok ciddi bir adım oldu. Aslında bu bir trend dönüşümü sinyali. Yani bu, ‘parite düşüş trendinden çıkıp yeni bir yükseliş trendi başlatmak üzere’ işareti...

Henüz bunun teyidini alamadık. Şimdi ise takip edilmesi gereken 20 Temmuz 2021 tarihinde 29 bin dolarlı seviyelerden başlayan yükseliş trendinin destek noktası. Zira bu trend çizgisi ana yükseliş trendi olma açısından ciddi bir aday.

Şu dakikalar itibariyle bu trendin destek noktası ise 42 bin – 42 bin 100 dolar bandında. Yani parite bu seviyesinin üzerinde kaldığı sürece inişli çıkışlı bur fiyat seyri de gözlemlense yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Böyle bir senaryoda ise 45 bin 784 ve 49 bin 755 dolar seviyeleri kademeli de olsa hedeflenebilir. Olumsuz bir senaryoda yani 42 bin – 42 bin 100 dolar bandının altına inilmesi durumunda 40 bin 900 ve 39 bin 442 dolar seviyelerinin görülme riski artacak. Ancak şu anki teknik görünümün yukarı hareketi bir miktar daha olası kıldığını söylemek yanlış olmaz.

BITCOIN AYI PIYASASINDAN ÇIKTI MI?

Yusuf Topçu - Analist





Bitcoin son bir haftada yaşanan sürpriz ralli ile yüzde 20’den fazla değer kazandı ve tekrardan 46 bin doların üzerine geçti. 17 Mayıs’tan bu yana ilk kez görülen bu seviyelerle birlikte kripto varlık, sert bir düzeltme yaşadığı 2021’in ikinci çeyreğinin ardından yılın ikinci yarısında 64 bin dolar zirvesine hızla yaklaşıyor.

Kripto paralarda 4 yılda bir yaşanan ayı piyasası, şimdilik Bitcoin için 3-4 aylık bir periyod ile sınırlı kalmış gözüküyor. Tepki yükselişi sürecinde Bitcoin ve kripto paralar konusu Demokrat ve Cumhuriyetçi üst düzey siyasetçiler başta olmak üzere kamuoyunda geniş yer tutmaya devam ediyor.

Şimdilik sonuçsuz kalsa da kripto para uzmanları ile birlikte gelecekteki regülasyon mekanizmasının üst merciler tarafından tartışılması, kripto paraların finansal piyasalarda kapladığı alanı perçinlemesi açısından önemli.

Yükselen fiyatlarla birlikte işlem hacimlerindeki yavaş da olsa artışın yanı sıra, alt coin olarak adlandırılan alternatif coin’ler de Bitcoin’in yükselişine katılmaya başlıyor. Birçok kripto varlık yıl başındaki zirvelerinden hala daha uzakta olmasına rağmen son günlerde yaşanan aralıksız yükselişle birlikte bu rallinin devam edebileceği ihtimali de kuvvetleniyor.

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