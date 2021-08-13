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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tarihin en büyük kripto soygunu: 600 milyon dolar çaldılar yarısını iade ettiler

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Tarihin en büyük kripto soygunu: 600 milyon dolar çaldılar yarısını iade ettiler

Blokzincir platformu PolyNetwork’te merkeziyetsiz finans (DEFİ) tarihinin en büyük hırsızlığı yaşandı. PolyNetwork’ten 600 milyon dolarlık kripto para çalındı. Ancak çalınan miktarın yarısına yakını iade edildi.

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı dünyada soygunlar artık internet üzerinden gerçekleşmeye başladı. Hackerlar, her geçen gün daha da popülerleşen kripto para dünyasını, gelmiş geçmiş en büyük siber saldırı ile sarstı. PolyNetwork olarak bilinen protokole karşı gerçekleştirilen siber saldırı ile yaklaşık 600 milyon dolarlık hırsızlık gerçekleştirildi.

ON BİNLERCE KİŞİ

PolyNetwork, Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yayınlayarak on binlerce kişinin siber saldırıdan etkilendiğini belirtti. Aralarında Binance’in de olduğu kripto para işlem platformlarının da PolyNetwork’e destek olduğu vurgulanırken, Tether ekibi, çalınan miktarın içerisinde yaklaşık 33 milyon dolarlık Tether’in doldurulduğunu açıkladı.

IP ADRESLERİ SAPTANDI

Milyarlarca dolarlık girişlerle cazibe merkezi haline gelen Defi uygulamaları bu özelliğiyle siber saldırıların da odağında oluyordu. Kripto güvenlik firması CipherTrace verilerine göre bu yıl gerçekleşen siber saldırıların yüzde 60’tan fazlası merkeziyetsiz finans sistemine yönelik saldırılardı. Son saldırıya ilişkin yapılan açıklama ise güvenlik firması SlowMist hacker’in e-mail ve IP adresinin saptandığını, saldırının uzun zamandır planlanan organize bir saldırı olduğunu duyurdu.

FONLARI İADE ETMEYE BAŞLADILAR

ÇARŞAMBA günkü olayların devamında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hırsızlığı gerçekleştiren bilgisayar korsanları çaldıkları paraların bir kısmını iade etmeye başladılar. Poly Network’e bir kripto para birimi işlemine gömülü olarak fonları “iade etmeye hazır olduklarını” söyleyen bir mesaj gönderdiler. DeFi platformu, paranın üç kripto adresine gönderilmesini talep ederek yanıt verdi. Çalınan 600 milyon doların yarısına yakını iade edildi.

‘AKLAYAMADIKLARI İÇİN İADE ETTİLER’

BLOCKCHAIN analiz firması Elliptic’in baş bilim insanı Tom Robinson açıklamasında, “Yaşanan bu gelişmelerin ardından görüyoruz ki, kripto paraları çalmayı başarabilseniz bile, blockchain’in şeffaflığı ve analitiğinin kullanımı nedeniyle onları aklamanın ve nakde çevirmenin son derece zor olduğu gözler önüne serildiğini düşünüyorum. Bu durumda hacker, en güvenli seçeneğin sadece çalınan varlıkları iade etmek olduğu sonucuna vardı” dedi.

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